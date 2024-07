Nový stavebný zákon! Zjednodušiť má povoľovacie procesy pri výstavbe

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Územné rozhodovanie a stavebné povoľovanie sa pri posudzovaní nových stavieb zlúči do jedného konania o stavebnom zámere, ktorým stavebný úrad bude vyjadrovať súhlas s navrhovanou stavebnou činnosťou. Vyplýva to z návrhu stavebného zákona, ktorý Ministerstvo dopravy (MD) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).