Pripravte sa na zmeny v premávke! Košice modernizujú križovatku

"V súčasnosti prebieha inžinierska činnosť. Po aktualizácii projektovej dokumentácie sa nám podarilo získať súhlasné stanoviská k umiestneniu stavby do ochranného pásma podzemných zariadení od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a Slovenského plynárenského priemyslu," uviedlo mesto.

Spresnilo, že po vyriešení požiadaviek Slovenského vodohospodárskeho podniku, týkajúcich sa vsakovania časti zrážkových vôd z povrchového odtoku navrhovanej križovatky do geologického podložia, získalo aj súhlasné stanovisko od odboru životného prostredia Okresného úradu v Košiciach.

Mesto verí, že práce na križovatke by sa mohli začať čo najskôr

Pre dopravné obmedzenia by mali byť rozdelené na štyri etapy. "Stavbu by sme chceli uskutočniť z eurofondov. Na to, aby sme sa mohli zapojiť do výzvy program Slovensko 2021-2027, musíme disponovať právoplatným stavebným povolením," dodal magistrát s tým, že po získaní stavebného povolenia dôjde k aktualizácii predpokladanej hodnoty zákazky. Bližšie podrobnosti o cene majú byť známe po skončení verejného obstarávania.

Modernizáciou uvedenej križovatky na okružnú sa má zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Mesto pripomenulo, že v tomto dopravnom uzle sa najmä v ranných hodinách tvoria zápchy v smere od Družstevnej pri Hornáde.