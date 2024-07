Pri kúpaní by ľudia nemali preceňovať svoje plavecké schopnosti, upozorňuje polícia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Ľudia by nemali pri kúpaní preceňovať svoj zdravotný stav ani plavecké schopnosti. Treba takisto rešpektovať značenia zakazujúce kúpanie. Deti by vodné plochy nemali navštevovať bez dozoru dospelej osoby. Apelovalo na to Prezídium Policajného zboru.