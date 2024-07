Vodič jazdil po diaľnici rýchlosťou 165 kilometrov za hodinu: Šoféroval v čase zákazu

(Zdroj: Facebook/Políca SR - Trenčianský kraj)

Počas kontroly dokladov potrebných na vedenie a prevádzku vozidla vodič policajtom uviedol, že vodičský preukaz nemá pri sebe, lebo ho má zadržaný. Policajti zistili, že má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do júna 2027.

"Na otázku, prečo napriek zákazu šoféroval, muž uviedol, že len chcel priateľke previesť auto z Dubnice nad Váhom do Trenčína. Tá ako prevádzkovateľ vozidla bude teraz riešená v rámci správneho konania z dôvodu, že mu to umožnila," informovala polícia. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.