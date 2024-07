Vo viacerých okresoch na Slovensku hrozia prívalové povodne: SHMÚ očakáva vzostup vodných hladín

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Bratislava 17. júla (TASR) - Vo viacerých okresoch na Slovensku hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa pre okresy Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad. SHMÚ pre možné prívalové zrážky očakáva vzostup vodných hladín. Informuje o tom na svojom webe. Výstrahy pred povodňami platia predbežne do 18.00 h.

Okrem rizika povodní upozorňuje SHMÚ aj na vysoké teploty. Pre okresy Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky platí druhostupňová výstraha, teploty môžu dosiahnuť 35 stupňov Celzia. Teploty do 34 stupňov Celzia očakávajú meteorológovia najmä v Nitrianskom a Trnavskom kraji, ale aj v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja. Platí tam výstraha prvého stupňa.

(Zdroj: shmu.sk)

Na riziko búrok upozorňuje SHMÚ v Banskobystrickom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okrese Prievidza. Výstraha platí do 23.00 h. V niektorých okresoch až do polnoci. Búrky môže sprevádzať prudký lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za pol hodinu, nárazy vetra s rýchlosťou do 85 kilometrov za hodinu a krúpy. Vo viacerých okresoch platí druhý stupeň výstrahy.

(Zdroj: shmu.sk)