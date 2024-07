AKTUÁLNE Nebezpečné búrky už na Slovensku udreli! Hrozia prívalové zrážky aj krúpy: Kde to bude najhoršie?

(Zdroj: unsplash.com/Johannes Plenio)

BRATISLAVA - Včera sa Slovenskom prehnali silné búrky, ktoré napáchali obrovské škody najmä na východe. Silný vietor strhával strechy a vytrhával stromy. Nebezpečné počasie udrie na Slovensku aj dnes. Kde to bude najhoršie?

Aktualizované 11:49 Podľa sociálnej siete Severe Weather Slovakia o.z. búrky vykazujú intézivnu bleskovú aktivitu. Najsilnejšie sú v oblasti Vyšné Ružbachy a Čierny Váh. Aktuálne búrky sú v širšom okolí od Čierneho Váhu cez Vysoké Tatry až po Litmanové.

🕒11:20 🗓17.7.2024 ❗️Búrky vykazujú intézivnu bleskovú aktivitu. Najme v oblasti Vyšné Ružbachy a Čierny Váh. Môže sa... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Wednesday, July 17, 2024

Aktualizované 11:48 Silná búrka sa už prehnala Tatranskou kotlinou.

Na Slovensko prúdi veľmi teplý vzduch od juhu a súčasne sa na našom území vlní aj studený front. Práve to by tak podľa portálu imeteo.sk mohlo spôsobiť veľmi silné búrky, ktoré by mali byť podobné tým včerajším. Je teda obava, že budú nebezpečné a prinesú silný vietor, ktorý môže napáchať obrovské škody.

Vo Vranove nad Topľou vyhlásili mimoriadnu situáciu, búrka napáchala škody (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Búrky by sa mali na našom území objaviť už čoskoro. Podľa všetkého by mali začať už pred 12:00 v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Počas poludnia bude množstvo búrok ako aj intenzita narastať a vyskytnú sa v celej východnej polovici Slovenska.

(Zdroj: shmu.sk)

Pre viaceré okresy zvýšil výstrahu pred búrkami

Vo viacerých oblastiach na severe Slovenska zvýšili meteorológovia výstrahu pred búrkami na druhý stupeň. Platí v stredu do 22.00 h v okresoch Brezno, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za pol hodinu, nárazmi vetra s rýchlosťou do 110 kilometrov za hodinu a krúpami. SHMÚ upozorňuje na búrky aj v ďalších okresoch v Banskobystrickom, Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okresoch Považská Bystrica, Prievidza a Levice. Prvostupňová výstraha platí do 22.00 h.

Meteorologické výstrahy - búrky (Zdroj: shmu.sk)