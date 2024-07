Extrémne počasie nás potrápi aj naďalej: Meteorológ dvíha varovný prst, TOTO nás čaká najbližšie obdobie

(Zdroj: Getty Images)

Leto je v plnom prúde, ľudia sú na dovolenkách a tí, čo ostali na Slovensku, sa chodia ovlažiť k vode. Veď posledné dni stúpa ortuť teplomera k astronomickým hodnotám a atakujú aj 38 stupňov Celzia. Horúco býva aj počas nocí. Mnohí preto nedočkavo očakávajú osvieženie v podobe aspoň mierneho ochladenia, ktoré by vlnu extrémne horúcich dní na chvíľu ukončilo.

Veď podľa meteorológa Pavla Matejoviča je tohtoročný júl v znamení horúceho a dusného počasia a tiež silných búrok. "Uvedený vývoj je najmä výsledkom vysokej koncentrácie vodnej pary v atmosfére, ktorá sa vyparila z rekordne teplých oceánov. Najvyššie maximum v tomto mesiaci zatiaľ namerali v Mužli a v Slovenskom Grobe, kde 10. júla namerali 37.3 °C. Po teplotnej stránke sú však ešte viac náročné tropické noci, keď minimálna teplota neklesne pod 20 °C. Na viacerých staniciach zaznamenali rekordný počet po sebe idúcich tropických nocí. Napríklad v Bratislave už týždeň v noci neklesla teplota pod uvedenú hodnotu. Taký prípad sa v histórii meteorologických pozorovaní ešte nevyskytol," upozornil Matejovič pre Topky.sk. Ako dodal, na niektorých miestach zase neklesla minimálna teplota pod 25 °C. Ako príklad uviedol obec Kuchyňa na Záhorí, kde 9.júla neklesla v noci teplota pod 25.8 °C. Takéto noci označujú klimatológovia ako supertropické.

Podľa Matejoviča bude tohtoročný júl s veľkou pravdepodobnosťou označovaný ako najteplejší júl v histórii meteorologických pozorovaní na našom území. Ako vysvetlil, prvá polovica júla dosiahla v Hurbanove priemernú teplotu 25.0 °C, čím prekonáva doteraz najteplejší júl asi o 1 °C, a to ešte máme vlnu horúčav pred sebou.

Čo nás však čaká najbližšie dni? Matejovič zrejme poteší tých, ktorí už vlnu teplého počasia nevedia vydržať. "Podľa prognostických modelov by vlna horúčav mala pretrvávať počas najbližších desať dní, teda minimálne do 25. júla. V druhej polovici budúceho týždňa by sa mohlo mierne ochladiť na 26 až 30 °C. Osvieženie by mohli priniesť najmä chladnejšie noci. No ochladenie by malo byť len prechodné a v závere júla sa horúčavy môžu ešte vrátiť," konštatoval meteorológ.

Ako dodal, podobný charakter teplého a dusného počasia by mal pokračovať aj v auguste. "Aktuálne sa však nedá predpovedať, kedy presne sa v auguste horúčavy vyskytnú, ani akú budú mať intenzitu. Priemerná mesačná teplota augusta by mala byť asi 1 až 2 °C nad dlhodobým priemerom. Treba však stále rátať aj so silnými búrkami, ktoré môžu byť sprevádzané nebezpečnými meteorologickými javmi, ako prívalové zrážky, krupobitie a silný vietor," uzavrel.