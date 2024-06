Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody motocykla v Horných Vesteniciach

Polícia hľadá svedkov nehody v Horných Vesteniciach (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

HORNÉ VESTENICE - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri objasnení dopravnej nehody, ktorá sa stala v piatok (21. 6.) na ceste I/9 v obci Horné Vestenice v okrese Prievidza. Vodič motocykla so spolujazdkyňou zišiel z neznámych dôvodov z cesty, obaja utrpeli zranenia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

Pri nehode utrpel vodič zranenia, odviezli ho na vyšetrenie do nemocnice. Spolujazdkyňu so zraneniami odviezli do nemocnice leteckí záchranári. Dychová skúška u vodiča bola negatívna.

archívne video

Nehoda na bratislavskej diaľnici D1 (Zdroj: Tip čitateľa)

"Žiadame svedkov nehody, prípadne niekoho, kto má zaznamenaný jej priebeh na kamerovom zázname vozidla, aby sa prihlásili osobne na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru, prípadne môžu kontaktovať políciu na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj," doplnila Krajčíková.