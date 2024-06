Šuvada odporúčal, aby Slovensko nové medzinárodné zdravotné predpisy podporilo

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Zástupca Slovenska v Riadiacej rade Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Jozef Šuvada odporúčal, aby SR podporila aktualizované medzinárodné zdravotné predpisy. To, že sa SR rozhodla od prijatia disasociovať, rešpektuje. Uviedol to po stredajšom mimoriadnom rokovaní parlamentného výboru pre zdravotníctvo, kde sa téme venovali.