Emotívny Kotlár pod paľbou kritiky: Naložila mu ministerka, odborníci aj vlastní priatelia! TOTO sú jeho slová

BRATISLAVA – Nemocnice boli preplnené, mŕtvych nestíhali pochovávať, často ich nemali už ani kam ukladať, lekári ťahali dlhé smeny, pacienti končili na pľúcnych ventiláciách. Bola, alebo nebola to pandémia? Výrok poslanca za SNS a vládneho splnomocnenca Petra Kotlára spustil lavínu kritiky. Ozvala sa ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD), prezident Peter Pellegrini, opozícia aj vedci a odborníci. Kotlár neskôr sám priznal, že sa mu za jeho slová ušla kritika aj od známych a priateľov.

Peter Kotlár v stredu na mimoriadnom parlamentnom výbore, ktorý bol zvolaný pre nepripojenie sa Slovenska k aktualizácii medzinárodných zdravotníckych predpisov, vyvolal ďalšie pobúrenie. Vyhlásil totiž, že žiadna pandémia nebola a na tomto svojom výroku trval. „V závere môjho vyšetrovania, ktoré prednesiem v septembri, je aj jasný dôkaz toho, že na Slovensku pandémia nebola z hľadiska toho, čo pandémia znamená, z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov,“ vysvetľoval.

Netrvalo dlho a jeho slová vyvolali prudké reakcie. Opozícia Kotlára ostro skritizovala a žiadala, aby ako splnomocnenec vlády na prešetrenie manažovania pandémie skončil. To bol však len začiatok. Okrem opozície sa ozvali aj vedci a odborníci. Tí vyzvali vládu na rešpektovanie vedeckých poznatkov v oblasti zdravia verejnosti a chcú, aby na rokovania s WHO nominovala kvalifikovaného odborníka z oblasti epidemiológie a verejného zdravia.

Jeden z nich, matematik Richard Kollár, sa následne na sociálnej sieti. Podľa Kollára sú v Kotlárovej expertnej skupine, o ktorej je len veľmi málo informácii, právnici. „Nie, nie ekonomickí právnici, ktorí by sa pozreli na to, či sa cez pandémiu všade efektívne využívali zdroje, čo by (mimochodom) bola veľmi užitočná analýza. V tej skupine sú právnici ako Štefan Harabin, či Adriana Krajníková,“ uviedol Kollár.

Upozorňuje, že naratív, že pandémia na Slovensku nebola, by znamenal, že všetky kroky vlády, verejných úradov, či samospráv boli nezákonné. „Tvrdiť sa bude, že boli zásadne porušované ľudské práva, neprávom fungovala vláda v núdzovom stave, atď, atď. Si spomeňte, čo všetko sa dá v núdzovom stave a čo všetko sa v skutočnosti dialo. Toto všetko budú, ak prijmeme nezmyselnú premisu, že pandémia nebola, závažné trestné činy. Koho by zaujímalo, či sa nejaká firma nezákonne obohatila počas pandémie, keď sa dá postaviť pred súd kompletne celá vláda, a s nimi ďalší a ďalší. Vrátane prezidenta Petra Pellegriniho, všakže, keďže prvé pandemické opatrenia prijímal práve on,“ upozornil.

Dnes to nemusí byť podľa neho tak jasné, ale „absurdné vyhlásenie, že pandémia nebola, je reálnym pokusom o štátny prevrat. Predpokladám, že táto agenda bude taktiež aktivovať silné občianske protesty proti vládnemu teroru. Za ľudské práva budú protestovať tí, ktorí nimi inak pohŕdajú,“ povedal.

„Nepodceňujme tento plán. Nemal by ho podceniť ani nik aspoň trochu súdny v súčasnej vládnej koalícii. Zatiaľ sa smejete, ako to Huliak, Šimkovičová, Taraba a iná exotika, nakladajú tým druhým. Ako skvelo pracujete s odsúdeným Dannym Kollárom. Len aby sa oni napokon nesmiali priamo vám. Lebo to, že Andrej Danko bude predseda parlamentu bude ten najmenší problém našej krajiny,“ dodal.

Nebol jediný. Lekár z prvej línie Peter Sabaka hovorí, že to, čo sme na Slovensku mali, jednoznačne bola pandémia. „O tom sa nemusíme baviť, to je nesporný fakt,“ povedal pre portál tvnoviny.sk Situácia v nemocniciach bola podľa neho bezprecedentná z hľadiska obsadenosti nemocníc ľudí s jednou infekčnou chorobou. Limitované bolo poskytovanie inej zdravotnej starostlivosti, pretože kapacity sa vyčleňovali na liečenie chorých na COVID-19.

Reagovala ministerka Dolinková aj prezident Pellegrini

Na výroky o tom, že pandémia nebola, zareagovala aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). „Je mi nesmierne ľúto nevynútených 20-tisíc obetí pandémie na Slovensku. Trváme na tom, aby bola vyšetrená orgánmi činnými v trestnom konaní konkrétna zodpovednosť osôb, ktoré boj proti COVID-u na Slovensku riadili. Akékoľvek spochybňovanie pandémie je neúctou k ich pozostalým. Zároveň musím povedať, že je to zodpovednosť tých, ktorí dnes v opozícii vykrikujú a zachraňujú slovenské zdravotníctvo. Pamätáme si ich manažérske zlyhania, plytvanie peniazmi a neschopnosť ochrániť ľudí,“ vyhlásila. Zároveň poďakovala lekárom a zdravotníckemu personálu za nasadenie v ťažkých časoch.

Prezident Peter Pellegrini zasa zverejnil na sociálnej sieti krátky status. „Podľa platného zákona o štátnych sviatkoch je 6. marec pamätným dňom Slovenskej republiky - Dňom obetí pandémie Covidu 19. Tohto roku som si ho ako prezident ešte uctiť nestihol, ale na budúci rok tak určite urobím,“ napísal.

Kotlár sa snažil celú vec vysvetliť

Vo vyhrotenej atmosfére sa nakoniec k celej veci znova vyjadril aj Peter Kotlár. Ten sa vo štvrtok popoludní snažil svoje slová zmierniť. Jeho slová vraj boli dezinpretované. „Výsledkom toho bolo obrovské množstvo hejtov a vyhrážok, ktoré som dostal jednak z radov zdravotných poisťovní, lekárov, blízkych ľudí a priateľov,“ povedal.

Tvrdí, že nemáme jasne zadefinované parametre toho, čo pandémia je a čo pandémia nie je. Súčasnú definíciu považuje za vágnu a chce ju zadefinivať jasne. "Jediné, na čom mi záleží, je zadefinovať definíciu pandémie, a to teraz nielen vo svete, ale aj pandemickú situáciu na Slovensku. Na základe toho my môžeme potom vydávať príkazy a zákazy, ktoré obmedzujú bežného človeka," skonštatoval.

V septembri predstaví výsledky svojej práce, z ktorých možno vyplynie, že obdobie COVID-19 bola epidémia veľkých rozmerov, alebo že sa možno preukáže, že vírus bol umelo vytvorený. V tejto súvislosti hovorí o bioterorizme. Opakovane povedal, že nezosmiešňuje nikoho názory.

Pandémia COVID-19 podľa neho spĺňala parametre epidémie veľkého rozsahu, nie pandémie. "Na druhej strane, ak sa zistí, že vírus bol umelo vytvorený, nešlo o pandémiu, ale o akt bioterorizmu," uviedol. Závery vyšetrovania k manažovaniu pandémie COVID-19 chce posunúť na Generálnu prokuratúru SR. Zároveň pripomenul, že jeho štatút má len odporúčací charakter.