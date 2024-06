Kauza okolo Kotlára naberá na obrátkach! Obrovská vzbura odborníkov: Tvrdý odkaz vláde, servítku si pred ústa nekladú

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel archív, )

BRATISLAVA - Došla im trpezlivosť. Po tom, ako sa Slovensko ako jediné nepridalo k dohode WHO, sa skupina popredných odborníkov rozhodla adresovať vláde výzvu na rešpektovanie vedeckých poznatkov v oblasti zdravia verejnosti. Servítku si pritom pred ústa rozhodne nekládli. Hovoria o hazarde so zdravím.

Vedci a odborníci, ktorí boli počas pandémie súčasťou iniciatívy Veda pomáha COVID-19, v otvorenej výzve uviedli, že berú na vedomie kampaň Úradu vlády SR "Rešpektujem iný názor." Rešpektovanie iných názorov je podľa nich neoddeliteľnou súčasťou vedeckej práce a podmienkou vedeckého poznania a pokroku. „Upozorňujeme však, že rešpektovanie iného názoru nemôže byť zamieňané s popieraním základných, na dôkazoch založených vedeckých poznatkov,“ odkázali.

Spochybňovanie základných vedeckých poznatkov tým, že sú popri bludoch a cielených dezinformáciách prezentované len ako jeden z viacerých alternatívnych „názorov", je podľa nich pre našu spoločnosť extrémne nebezpečné. „Znehodnocuje to výchovu našich detí, sťažuje snahu učiteľov, znevažuje prácu vedcov a vyháňa z krajiny mladých vzdelaných ľudí. Takisto to ohrozuje profesionálny výkon mnohých kľúčových povolaní, kde je rešpektovanie faktov a prírodných zákonitostí životne dôležité, kde sa dokonca vyvodzuje osobná zodpovednosť za neprofesionálny výkon. Kto by predsa chcel zamestnať statika, čo namiesto výpočtov použije názory, advokáta, čo namiesto znalosti zákonov má len postoje, alebo pilota s alternatívnym prístupom ku gravitácii? Kto by sa nechal operovať lekárom, podľa ktorého je zbytočné dezinfikovať si ruky pred úkonom?,“ pýtajú sa.

„Rovnako chceme zdôrazniť, že takýto princíp ´akceptovania iných názorov´ nemôže viesť k tomu, že ničím nepodložený a neodborný názor jedného nekvalifikovaného človeka umožní oficiálne dištancovanie sa Slovenska od aktualizácie medzinárodných zdravotníckych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, World Health Organization). Takýto akt degraduje dlhodobú prácu slovenských zdravotníkov a ohrozuje medzinárodnú reputáciu krajiny,“ dodali.

Vládu preto vyzvali aby na rokovania s WHO nominovala kvalifikovaného odborníka z oblasti epidemiológie a verejného zdravia. „V duchu jej vlastnej kampane teda vyzývame vládu, aby rešpektovala iné názory, v tomto prípade názory odborníkov v oblasti zdravia verejnosti, a nehazardovala so zdravím a životmi svojich obyvateľov,“ dodali.

Výzvu podpísali: Alexandra Bražinová, Peter Breier, Peter Celec, Boris Klempa, Richard Kollár, Vladimír Leksa, Peter Sabaka, Tomáš Szemes, Martin Šuster, Peter Visolajský a Peter Zmeko.

Slovensko ako jediné povedalo NIE

Slovensko sa ako jediný členský štát Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nepripojilo k aktualizácii medzinárodných zdravotníckych predpisov. Vo Švajčiarskej Ženeve bol aj poslanec za SNS a splnomocnenec vlády na prešetrenie manažovania pandémie Peter Kotlár. Ten sa následne takýmto krokom chválil. Odôvodnil ho tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.

Proti rozhodnutia sa však na Slovensku strhla vlna kritiky. Proti bola nie len politická opozícia. Zástupca Slovenska v Riadiacej rade Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Jozef Šuvada odporúčal, aby SR podporila aktualizované medzinárodné zdravotné predpisy. "Odporúčanie, ktoré som dal, je, aby sme sa nijakým spôsobom nevymanili z tohto procesu, ale aby sme zostali členskou krajinou, ktorá podporí medzinárodné zdravotné predpisy z rôznych dôvodov," uviedol. Poukázal zároveň na to, že predpisy prijali aj štáty, ktoré majú kontroverzný názor na pandémiu ochorenia Covid-19. Upozornil tiež, že Slovensko, ktoré sa od dokumentu disasociovalo, bude po ukončení celého procesu odstrihnuté od všetkého, čo bude nasledovať.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) zvolala na budúci týždeň k predpisom medzirezortnú pandemickú skupinu. Má prerokovať ďalší postup SR v danej veci. Šéfka rezortu podľa svojich slov pozorne vníma vnútropolitickú aj odbornú diskusiu, ktorú postoj SR k predpisom vyvolal.

