Prvý PRIESKUM od nástupu prezidenta Pellegriniho! Ukazuje dva protipóly... Optimizmus aj skepsu

Z prieskumu vyplýva, že 88 percent voličov Smeru-SSD očakáva, že Pellegrini preberie rolu vyvažovateľa a pokúsi sa aktívnym posudzovaním legislatívy vyvažovať prípadný negatívny vplyv vlády a parlamentu na spoločnosť. Na druhej strane u voličov Progresívneho Slovenska má presne opačný názor 55 percent.

Podobne je to aj v prípade schopnosti prezidenta Pellegriniho zmieriť napätú spoločenskú atmosféru na Slovensku. Dôveru, že sa mu to podarí, má až u takmer 94 percent voličov Smeru-SSD. Naopak, u voličov Progresívneho Slovenska sa takáto dôvera prejavuje len u 45 percent oslovených.

Väčšinová dôvera vládne len v prípade schopnosti prezidenta Petra Pellegriniho dôsledne presadzovať a reprezentovať európske a atlantické ukotvenie Slovenska. U voličov Progresívneho Slovenska kladne na túto otázku odpovedalo 60 percent opýtaných a u voličov Smeru-SSD až 83 percent opýtaných.

Takto vidí výsledky analytik

“Dá sa predpokladať, že sú to ešte vo veľkej miere dozvuky kampane”, zhodnotil výsledky prieskumu zakladateľ a hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus. “Obzvlášť v krátkom čase medzi prvým a druhým kolom sa kampaň viedla vo veľmi vypätej atmosfére s výslednou veľkou radosťou v jednom tábore a frustráciou v druhom, čo zanechalo na mnohých voličoch stopy a prezident Peter Pellegrini bude mať veľmi ťažkú úlohu toto zmierniť, aj napriek tomu, že pokoj uvádzal ako kľúčový prvok jeho mandátu”, doplnil Klus.

“Vážnou komplikáciou dosiahnutia tohto cieľa, by mohol byť aj nástup jeho vyzývateľa Ivana Korčoka do politického života. Práve jeho totiž mnohí podporovatelia opozície vnímajú ako silný protipól súčasnej vládnej moci, za ktorej súčasť stále považujú aj Petra Pellegriniho. A to bez ohľadu na jeho odchod do prezidentského paláca, či s poukazom na posledné správy z rokovania Európskej rady”, uzavrel Klus.