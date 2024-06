Poslanci pokračujú od utorka v schôdzi: Rokovať majú aj o lex atentát

NR SR (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Návrh zákona, tzv. lex atentát, hovorí o zákaze zhromaždení v okruhu 50 až 100 metrov od sídiel vysokých štátnych orgánov. Počíta aj s novými dôvodmi na zákaz zhromaždenia, chce napríklad zamedziť protestom pred obydliami. Prezident, predseda Národnej rady SR a premiér by mali mať priznané právo na "primerane vybavenú nehnuteľnosť". Šéf parlamentu a predseda vlády, ktorí budú vo funkcii dve volebné obdobia, by zároveň mali mať právo na doživotný plat.

Poslanci majú počas týždňa rokovať o návrhu, ktorým sa má Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR). Riaditeľa by po novom volila deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi ministerstva kultúry.

Zjednotiť sa majú pravidlá

Definitívne by mal parlament rozhodnúť o novele zákona o verejnom obstarávaní. Zjednotiť sa majú pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Zároveň sa má zvýšiť hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur. V druhom čítaní je aj návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorým sa majú zvýšiť kompetencie a právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Medzi bodmi z rezortu financií sú prvé opatrenia na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku. Podľa návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov by mali nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, či už pôjde o bežné balené nápoje, sirupy, alebo energetické nápoje, podliehať novej spotrebnej dani. Upraviť sa má tiež zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Táto daň sa má od budúceho roka vzťahovať aj na náplne do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúška a iné nikotínové výrobky. Daň sa má v ďalších rokoch postupne zvyšovať. Na programe ostali aj viaceré poslanecké návrhy. Poslanci by mali voliť aj dvoch kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR a prebrať výročné správy viacerých štátnych organizácií.