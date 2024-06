ONLINE Inaugurácia Petra Pellegriniho za prezidenta: Stal sa v poradí šiestym prezidentom SR v ére samostatnosti

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Po slávnostnej schôdzi Národnej rady SR bude nasledovať prehliadka jednotiek Ozbrojených síl SR na Hviezdoslavovom námestí a presun na ekumenickú bohoslužbu Te deum v Katedrále sv. Martina. Súčasťou inaugurácie bude aj prevzatie Prezidentského paláca, rozlúčenie sa s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, prehliadka Čestnej stráže prezidenta SR, ako aj slávnostný obed vopred pozvaných hostí. V podvečerných hodinách položí Peter Pellegrini veniec k pamätníku generála M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, po ktorom bude nasledovať pietny akt kladenia venca k Pamätníku Brána Slobody na bratislavskom Devíne. Deň inaugurácie bude ukončený slávnostnou recepciou na Bratislavskom hrade. Inaugurácia je najvýznamnejšia štátna udalosť, prítomní sú na nej poslanci, členovia vlády, europoslanci, veľvyslanci ako aj ďalšie významné osobnosti.

Peter Pellegrini vyhral prezidentské voľby so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok získal 46,87 percenta hlasov. Svoju účasť na inaugurácii potvrdil aj porazený Ivan Korčok.

Bezpečnostné opatrenia počas inaugurácie prezidenta SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Sledujte s nami inauguráciu prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho ONLINE

15:05 V Prezidentskom paláci prijala Zuzana Čaputová Petra Pellegriniho. Symbolicky mu palác "odovzdá". Teraz nasleduje slávnostný obed, kde Pellegrini pozval 15 mladých ľudí a 15 seniorov.

(Zdroj: NR SR)

14:55 Slávnostná bohoslužba Te deum sa skončila. Na programe je prevzatie prezidentského paláca.

14:30 Poradcom prezidenta Petra Pellegriniho pre medzinárodné právo, právne a ústavnoprávne otázky by sa mal stať profesor Miroslav Slašťan z bratislavskej Univerzity Komenského. Pellegrini to potvrdil v rozhovore pre RTVS. Ďalšie mená chce postupne predstaviť až po dohode s ľuďmi.

"Je to osoba, ktorá možno nie je taká mediálne známa, ale je to profesor v primeranom veku s primeranými skúsenosťami a cením si na ňom, že sa viac venuje odbornej práci ako svojej vlastnej prezentácii v médiách. Myslím si, že môže byť veľmi dobrou posilou," priblížil Pellegrini.

Podotkol, že bol a bude sociálnym demokratom, ktorý má blízko k ľuďom či práci. Tvrdí, že dokáže zachovať objektivitu pri svojich rozhodnutiach. "Budem sa snažiť byť maximálne spravodlivý tak, aby ľudia naozaj videli, že nenadŕžam ani jednej, ani druhej strane a vždy iba fakty, zákony a ústava budú tie rozhodujúce veci, na základe ktorých sa budem snažiť rozhodovať," skonštatovala hlava štátu.

Zároveň bude žiadať, aby sa pri zásadných otázkach spojila koalícia s opozíciou. Taktiež, aby sa vrátili ku konsenzu pri zahraničnej politike a všeobecnej zhode pri pohľade na energetickú politiku či ochranu životného prostredia.

14:15 Bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová želá svojmu nástupcovi Petrovi Pellegrinimu úspešný mandát. Slovensku želá pokojnejšie časy. Uviedla to na sociálnej sieti.

"Môjmu nástupcovi prezidentovi Petrovi Pellegrinimu želám úspešný mandát, aby naplnil svoje poslanie, ktorým je služba všetkým občanom," priblížila Čaputová.

13:40 Začala sa slávnostná bohoslužba Te deum.

13:00 Nasleduje presun do Katedrály sv. Martina, kde bude slávnostná bohoslužba Te deum.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

12:45 Nového prezidenta teraz čaká prehliadka ozbrojených síl SR na Hviezdoslavovom námestí. Súčasťou inaugurácie sú aj prísne bezpečnostné opatrenia.

Bezpečnostné opatrenia na slávnostnej inaugurácii prezidenta (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

12:40 Slávnostná schôdza NR SR sa skončila.

12:30 Peter Pellegrini v prejave uviedol, že Slovensko bolo, je a ostane pevnou súčasťou Európskej únie i Severoatlantickej aliancie, ale nebude sa v nich nikdy báť hovoriť svojím suverénnym hlasom. Sľubuje spájanie Slovenska, chce aktívne ponúkať víziu zjednoteného a súdržného národa. Usilovať sa chce o vytvorenie silného a starostlivého štátu.

"Budem spájať Slovensko, na ktorom spoločne žijú ľudia rôznych národností, vierovyznania, svetonázoru, orientácie či rasy. Budem hľadať cestu, ako dať všetkým ľuďom pocit súdržného spoločenstva, ktoré dokáže ťahať za jeden povraz a posúva svoju vlasť k lepšej budúcnosti," uviedol Pellegrini.

Pellegrini chce pracovať aj na zdravých vzťahoch so všetkými našimi susedmi - Českou republikou, Poľskom, Rakúskom, Maďarskom aj Ukrajinou. "Ukrajine chceme pomôcť, aby sa mohla tešiť zo spravodlivého mieru a následnej obnovy," pripomenul.

Štát má podľa neho stáť na princípe sociálnej spravodlivosti a pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú.

"Budem sa usilovať o politiku, v ktorej panuje základná kultúra, úcta a dôstojnosť," skonštatoval s tým, že nechce politiku, v ktorej rozhoduje to, kto hlasnejšie kričí alebo kto čím viac urazí politického protivníka. Rozhodovať má podľa neho schopnosť pracovať pre ľudí a plniť svoje sľuby.

12:08 Prezident Peter Pellegrini prednáša slávnostný prejav. V prejave prezident spomenul aj premiéra Roberta Fica, ktorý sa zotavuje zo zranení a inauguráciu sleduje v televízii.

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

12:05 Znie slovenská hymna a zaznela aj slávnostná salva z dela.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

12:00 Peter Pellegrini skladá sľub s pravou rukou na Ústave SR. Stal sa prezidentom SR. Zároveň mu predseda Ústavného súdu odovzdáva štátne vyznamenania.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

11:50 Redutou znejú fanfáry na znak úcty k prezidentke Zuzane Čaputovej.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

11:45 Práve sa začala slávnostná schôdza NR SR.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

11:40 Na inauguráciu prišiel aj český exprezident Miloš Zeman. Ten do Bratislavy pricestoval už v piatok a v bratislavskom hoteli Carlton prijal podpredsedu parlamentu Andreja Danka, ako aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Miloš Zeman (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

11:30 Na inaugurácii pod vedením šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Daniela Raiskina zahrá 51-členný orchester. Súčasťou je aj 40-členný spevácky zbor na balkóne koncertnej siene. Peter Pellegrini si vybral hymnickú pieseň „Hoj vlasť moja“.

Sľub prezidenta by mal zaznieť napoludnie:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“

11:05 Do bratislavskej Reduty prichádzajú prví hostia na inauguráciu prezidenta. Začiatok slávnostnej schôdze NR SR je naplánovaný na 11:45. Na inauguráciu prišiel aj český expremiér Andrej Babiš.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Andrej Babiš a Monika Babišová (Zdroj: Topky/Ramon leško)

10:15 Peter Pellegrini uviedol na sociálnej sieti, že ho čaká dnes najdôležitejšia chvíľa jeho života a spomenul si na svojho zosnulého otca.

Prípravy na inauguráciu prezidenta (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dopravné obmedzenia a obmedzenia vzdušného priestoru

V súvislosti s inauguráciou prezidenta v sobotu je potrebné, aby obyvatelia a návštevníci hlavného mesta rátali počas celého dňa s dopravnými obmedzeniami na viacerých miestach: v okolí Reduty, na týchto miestach bude vylúčenie cestnej premávky pre individuálnu aj hromadnú dopravu od 07.00 do 13.30 h, dopravné obmedzenia platia aj pre Staromestskú ulicu – obojsmerne uzavretá od 12.30 do 15.30 h od mosta SNP po Hodžovo námestie pre všetku dopravu.

Obmedzenie cestnej premávky bude platiť aj v okolí Mohyly generála M. R. Štefánika v čase 16.00 h – 17.00 h a v okolí hradu Devín v čase 16.30 h -17.30 h. Po trase Hodžovo nám., Staromestská ul., most SNP, diaľničný obchvat diaľnice D1 v smere od mosta SNP po Letisko M. R. Štefánika dôjde k uzatvoreniu komunikácií v čase cca 16.00 h do 16.30 h. Uzatvorenie komunikácií bude platiť aj na trase Ivánka pri Dunaji, diaľničný obchvat D1 v smere od Letiska M. R. Štefánika, diaľnica D2 po križovatku s diaľnicou D4, Devínska Nová Ves, Devín v čase cca od 16.30 h do 17.00 h.

Polícia SR zároveň vyzýva vodičov, aby sa vyššie uvedeným úsekom vyhli – pokiaľ to situácia umožňuje, a využili alternatívnu trasu. Zároveň na sociálnej sieti informovali, že v súvislosti s prevádzkou bezpilotných prostriedkov platia obmedzenia. Počas celého dňa je potrebné sa striktne riadiť aktuálne platnými obmedzeniami vo vzdušnom priestore.