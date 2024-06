Vážna dopravná nehoda pri Prievidzi: 25-ročný vodič utrpel vážne zranenia

Dopravná nehoda v Slovenskom Pravne (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

SLOVENSKÉ PRAVNO - Vážne zranenia utrpel pri rannej dopravnej nehode na ceste II/519 v katastri obce Slovenské Pravno v okrese Turčianske Teplice 25-ročný vodič. Po zrážke s oprotiidúcim nákladným vozidlom ho do nemocnice transportoval vrtuľník. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Podľa nej vodič za volantom osobného auta Ford Focus na ceste v smere do Prievidze z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde došlo k stretu s prednou časťou vozidla Tatra 815. "Pri nehode vodič osobného vozidla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali jeho letecký prevoz do nemocnice. Zranenia, vyžadujúce si lekárske vyšetrenie, utrpela aj spolujazdkyňa," priblížila Šefčíková.

Cesta bola z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. "U 36-ročného vodiča nákladného vozidla bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Bližšie okolnosti ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala policajná hovorkyňa.