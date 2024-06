Nepríjemný šok pre celú Európu! Cena plynu vyletela do výšin! Nikto nevie, ako dlho to bude trvať

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Plniaca stanica na stlačený zemný plyn (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v pondelok do 13.17 h miestneho času vzrástla o 9,50 % na 37,48 eura za megawatthodinu (MWh). Dosiahla tak najvyššiu úroveň v tomto roku. A cena kontraktu na dodávky plynu do Spojeného kráľovstva stúpla o 15 %, najviac od vlaňajšieho októbra. Informuje o tom agentúra Bloomberg.

Kľúčová úloha Nórska

Výpadok produkcie v nórskom závode poukazuje na kľúčovú úlohu Nórska pri zásobovaní Európy po tom, čo bola väčšina dodávok cez ruské plynovody zastavená. Trh s plynom veľmi citlivo reaguje na problémy s dodávkami po energetickej kríze, ktorú vyvolala invázia ruskej armády na Ukrajinu vo februári 2022. Ceny komodity rýchlo stúpajú pri akejkoľvek odchýlke od sezónnych plánov údržby.

"My ako Európania sme závislí od zvyšku sveta, pokiaľ ide o dodávky energií. A to je zraniteľná situácia," povedal Jesper Johanson, riaditeľ dánskeho InCommodities A/S. Nórsky ropný a plynárenský gigant Equinor vyšetruje zdroj problému, uviedol Alfred Skar Hansen, viceprezident pre systémové operácie v Gassco AS. Problém môže byť podľa neho s úsekom plynovodu na poli Sleipner v Severnom mori. "Zatiaľ nie je jasné, ako dlho bude oprava trvať," dodal Skar Hansen.

Strmý nárast cien komodity signalizuje, že trh zostáva náchylný na extrémne kolísanie, dokonca aj keď sú zásobníky naplnené na zhruba 70 % a dopyt v priemysle v Európe sa zotavuje len pomaly. Kontrakty na plyn rástli tri mesiace po sebe a v máji vyskočili o 18 %.

Zatiaľ čo v minulosti sa Európa spoliehala na Rusko, pokiaľ ide o asi tretinu spotreby plynu, región v súčasnosti čoraz viac závisí od tokov potrubím z Nórska a od dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA a Kataru. Dovoz LNG do Európy pritom v predchádzajúcich týždňoch navyše klesol pre vyšší dopyt v Ázii.