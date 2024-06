Nárok hasičov na rovnošaty by sa mohol upraviť a percentuálne zvýšiť

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

BRATISLAVA - Nárok hasičov na rovnošaty by sa mohol upraviť a zvýšiť. Vyplýva to z novely zákona o Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ), ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD).