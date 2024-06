Horskí a leteckí záchranári pomáhali trom horolezcom po páde vo Vysokých Tatrách

(Zdroj: hzs.sk)

Zároveň bolo ohlásené uviaznutie dvoch českých horolezcov na skalnej polici, pričom žena utrpela poranenie dolnej končatiny. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS). "O súčinnosť bola požiadaná posádka leteckých záchranárov z Popradu, ktorej sa podarilo v nepriaznivých poveternostných podmienkach, silnom nárazovom vetre v doline, vysadiť neďaleko zranenej osoby horského záchranára z oblastného strediska Vysoké Tatry," uviedla HZS. Záchranár na mieste ošetril a zateplil pacienta a do príchodu posádky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby spolu s náhodnými svedkami zabezpečil zranenému predlekársku pomoc.

Do záchrannej akcie bolo v súčinnosti s leteckou posádkou postupne nasadených niekoľko horských záchranárov, ktorí pokračovali do steny k uviaznutým pozemne. "Dvojici pomohli záchranári HZS dostať sa zo steny do bezpečia pomocou lanovej techniky. Pacient bol po ošetrení a zateplení transportovaný letecky do Starého Smokovca a následne pozemne do nemocnice na ďalšie ošetrenie," uviedla HZS. Záchranári napokon z terénu letecky transportovali aj zranenú Češku.