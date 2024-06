Skvelá správa: Na Slovensku sa za dva roky zálohovania vyzbieralo 2,4 miliardy obalov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

BRATISLAVA - Na Slovensku sa od predvlaňajšieho spustenia zálohového systému doteraz vyzbieralo 2,4 miliardy plastových fliaš a plechoviek. V súčasnosti je tak zálohovaných 92 % týchto obalov. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) chce spolu so Správcom zálohového systému dosiahnuť až 99-% úspešnosť zálohovania. Zvýšiť chcú povedomie o zálohovaní najmä u detí a zahraničných turistov. Vo štvrtok o tom na tlačovom brífingu informovalo ZMOS.

"Chceme, aby plastové obaly boli v čo najväčšej možnej miere v rámci zálohovania využité tak, aby mali svoje ďalšie použitie a hlavne, aby sa zálohovanie nachádzalo aj v prírode, v jednotlivých katastroch miest a obcí Slovenskej republiky, respektíve v národných parkoch. Našim spoločným cieľom je, aby sme čo najviac vplývali na verejnosť a formovanie verejnej mienky, aby ľudia boli čo najviac informovaní a chceme aj vzdelávať od toho najmenšieho veku," povedal predseda ZMOS Jozef Božik.

Najväčším problémom ZMOS-u je podľa Božika nedostatok financií (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

ZMOS podpísalo so Správcom zálohového systému memorandum, ktoré má priniesť spoločnú kampaň a od septembra vzdelávať deti v materských, základných a stredných školách. Kampaň má deťom vysvetliť, prečo je zálohovanie tak dôležité. ZMOS chce deti vzdelávať najmä hravým spôsobom a pripomínať im zálohovanie nenásilnou formou na divadelných predstaveniach či koncertoch v obciach a mestách.

Systém zálohovania

Systém zálohovania patrí podľa generálneho riaditeľa Správcu zálohového systému Mariána Áča medzi špičku v Európe, preto je dôležité hľadať partnerstvá s obcami a mestami, ktoré by zálohovanie priblížili ešte viac k občanovi. "Prostredníctvom takýchto spoluprác sme ešte viac chceli dostať do povedomia zálohovanie nielen z toho titulu, že spotrebiteľ dostane tých 15 centov naspäť za fľašu, za ktorú predtým zaplatil, ale naozaj, aké má to zálohovanie význam aj z toho ekologického hľadiska," dodal.

Zálohované obaly chce ZMOS použiť aj na charitatívne účely, a to najmä v miestach, kde je zvýšený pohyb turistov. V národných parkoch alebo kultúrnych pamiatkach môžu už v súčasnosti ľudia zálohovať obal a jeho výťažok darovať na charitu.

"Vyzbierané peniaze budú použité predovšetkým na charitatívny, spoločenský či športový cieľ, rozvinúť ten život a podporiť komunity v rámci mesta alebo obce," spresnil Božik. Zároveň doplnil, že peniaze zo zálohovaných obalov môžu pomôcť napríklad pri obnove kultúrnej pamiatky alebo na podporu detského mládežníckeho športu či deťom zo sociálne slabších rodín.