Čakajú nás duely kandidátov aj debaty: Kde, kto a kedy? Prinášame vám VEĽKÝ PREHĽAD predvolebných diskusií

Veľké predvolebné diskusie a predstavenia kandidátov

RTVS

Verejnoprávna RTVS odvysiela predvolebnú diskusiou pod názvom Voľby prezidenta 2024 – Predvolebná superdebata, ktorú budú moderovať Marta Jančkárová a Marek Makara. „Pozvanie do predvolebnej superdebaty dostali všetci 11-ti kandidáti na post prezidenta SR. Všetci boli oslovení s rovnakými tematickými okruhmi diskusie, a budú mať dispozícií rovnaký časový limit na odpovede na otázky moderátorov. Diskusiu Voľby prezidenta 2024 – Predvolebná superdebata odvysiela RTVS súbežne v televíznom vysielaní na Jednotke a RTVS :24 a v rozhlasovom vysielaní v Rádiu Slovensko a v Rádiu Regina v stredu 20. marca o 20.10 h.,“ uviedla televízia.

RTVS pripravila pred voľbami aj rozhovory so všetkými kandidátmi. Od 4. do 18. marca predstavuje v pracovných dňoch jednotlivých kandidátov na post prezidenta SR v predvolebných rozhovoroch v relácii Interview :24 – špeciál na RTVS :24 a v relácii Z prvej ruky – špeciál v Rádiu Slovensko. Poradie kandidátov určilo žrebovanie, ktoré prebehlo pod dohľadom notárky. V týchto reláciách odpovedajú všetci kandidáti na rovnaké témy a na zodpovedanie otázok majú rovnaký časový priestor.

TV Markíza

Prvému kolu prezidentských volieb budú predchádzať tri diskusné duely preferenčne najsilnejších uchádzačov o post najvyššieho ústavného činiteľa s názvom Prezident 2024: Predvolebná diskusia.

„Na základe projektu, ktorý sme predložili Rade pre mediálne služby ešte v prvej polovici februára, sme do diskusných duelov pozvali šiestich najúspešnejších kandidátov. Do jednotlivých relácií sme ich rozdelili podľa priemeru prieskumov preferencií dvoch rešpektovaných agentúr FOCUS a AKO za obdobie od 1. februára do 15. marca 2024. Vysielanie diskusií začíname od kandidátov s nižšími preferenciami po kandidátov s najvyššími preferenciami,“ vysvetľuje Michal Kratochvíl, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky skupiny Markíza. „Veľmi ma tiež teší, že práve TV Markíza prinesie vôbec prvý predvolebný duel najhorúcejších kandidátov na prezidenta, Peter Pellegrini aj Ivan Korčok nám už potvrdili svoju účasť v pondelkovej hlavnej večernej diskusnej relácii,“ dodáva.

Plán vysielania duelov Prezident 2024: Predvolebná diskusia:

v nedeľu 17. marca 2024 o 13:00 hod. – Ján Kubiš vs. Krisztián Forró – moderuje Martin Prôčka

v pondelok 18. marca 2024 o 17:00 hod. – Štefan Harabin vs. Igor Matovič – moderuje Gabriela Kajtárová

v pondelok 18. marca 2024 o 20:30 hod., hlavná diskusná relácia – Peter Pellegrini vs. Ivan Korčok – moderuje Michal Kovačič

Všetci kandidáti dostanú rovnaké základné tematické okruhy, na základe ktorých bude prebiehať diskusia s otázkami kladenými moderátorom alebo moderátorkou. Každý z kandidátov bude mať k dispozícii rovnaký 20-minútový časový priestor strážený časomierou, naživo dostupnou divákom aj kandidátom v štúdiu, a na záver diskusie možnosť počas jednej neprerušovanej minúty samostatne prezentovať svoj volebný program, resp. osloviť svojich voličov.

V prípade odstúpenia kandidáta, alebo v prípade odmietnutia účasti v diskusnej relácii bude uplatnený tzv. inštitút prázdneho kresla, v prípade neúčasti oboch kandidátov bude relácia zrušená. Čas zostáva rovnaký pre všetkých, bez ohľadu na počet diskutujúcich.

Všetky tri predvolebné duely prinesie okrem TV Markíza naživo aj spravodajský portál TVNOVINY.sk. Zároveň v pondelok 18. marca 2024 pripravujú na webe TVNOVINY.sk špeciálne živé vysielanie. Zachytíme v ňom príchody jednotlivých prezidentských kandidátov do TV Markíza, online reláciou bude v externom štúdiu pred televíziou Markíza sprevádzať Martin Prôčka so svojimi hosťami,“ avizuje

JOJ

Od 4. marca v spravodajskej televízii JOJ 24 každý deň o 14:00 naživo vysielajú reláciu Kreslo pre kandidáta, kde predstavujú postupne všetkých prezidentských kandidátov. Reláciu moderuje Lenka Ježová. Pravidelne mapujú predvolebné mítingy všetkých prezidentských kandidátov.

„Aj pri týchto voľbách úzko spolupracujeme s agentúrou AKO. Spolu s nimi okrem predvolebných prieskumov pripravujeme aj reláciu Volebná encyklopédia Slovenka, ktorú odvysielame na JOJ 24. Relácia prinesie exkluzívny prieskum, ktorý porovná desať odpovedí prezidentských kadidátov, ktoré dostali v relácii Kreslo pre kandidáta. Prieskum má za úlohu porovnať, do akej miery sa zhodujú odpovede a názory na desať tém prezidentských kandidátov s názormi ich voličov,“ uviedla televízia.

„Prinesieme tiež prieskum preferencií jednotlivých kandidátov, ktorý zverejníme deň pred začiatkom moratória“ dodali.

Deň volieb a volebná noc

RTVS

V deň 1. kola volieb, v sobotu 23. marca 2024, ponúkne RTVS pravidelný spravodajský servis vo vysielaní RTVS :24 a v spravodajských blokoch na Jednotke. V spravodajskom vysielaní nebudú chýbať živé vstupy z volebných miestností a naživo brífingy členov Štátnej komisie pre voľby o priebehu volieb. Pre rozhlasových poslucháčov pripravuje RTVS informačný servis aj v Rádiu Slovensko a súhrnné informácie odvysiela v Rádiožurnáloch v Rádiu Slovensko a v Rádiu Regina.

Volebná noc odštartuje na RTVS :24 a na Jednotke o 21:40 h. Počas volebnej noci ponúkne RTVS divákom aj priebežné výsledky volieb, živé vstupy redaktorov z volebných centrál, naživo tlačové konferencie jednotlivých kandidátov, ako aj analýzy a komentáre odborníkov. Volebnú noc pripravuje v rozhlasovom vysielaní aj Rádio Slovensko.

V nedeľu 24. marca ponúkne RTVS divákom povolebné spravodajské vysielanie na RTVS :24 a mimoriadne vstupy na Jednotke. O 11.55 h odvysiela RTVS na Jednotke a RTVS :24 povolebnú diskusnú reláciu O 5 minút 12 – špeciál. Rozhlasovým poslucháčom ponúkne RTVS súhrnné informácie o výsledkoch volieb v Rádiožurnáloch v Rádiu Slovensko a v Rádiu Regina.

JOJ

Počas prvého kola prezidentských volieb, 23. marca 2024, bude televízia JOJ 24 mapovať dianie nielen v Bratislave, ale aj v regiónoch. Prihlásia sa naživo z rôznych miest Slovenska nielen s informáciami o priebehu volieb, ale aj s prieskumami a ďalšími dôležitými správami. „V rámci volebného štúdia počas volebnej noci pripravujeme exkluzívny prieskum agentúry AKO, ktorý odhalí odpoveď na otázku Koho podporia v druhom kole voliči neúspešných kandidátov,“ uviedla televízia.