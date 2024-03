Bojujete so slabým WiFi signálom? S touto vychytávkou si ho viete zlepšiť ihneď a za málo peňazí.

Slabý internet nám dokáže poriadne skomplikovať život. (Zdroj: Getty Images/fizkes)

So slabým WiFi signálom sa dnes existuje omnoho ťažšie ako kedysi. Internet je našou každodennou súčasťou, či už na komunikáciu, prácu, vyhľadávanie informácií či na zábavu. Zlý signál nás vie poriadne potrápiť.

1. Reštart WiFi routera

Možno banalita, no niekedy je potrebné práve to najjednoduchšie riešenie – reštartovanie routera. Vypnite ho, počkajte asi 30 sekúnd a znova ho zapnite. Ak ani potom internet poriadne nefunguje, vyskúšajte ďalšie riešenia.

2. Kde by ste WiFi router nemali mať umiestnený

Niektoré objekty v domácnosti pôsobia na WiFi router ako prekážky, a preto môžu naozaj signál rušiť. Hrubé murované steny či iné materiály ako drevo, plast alebo sklo, ale aj elektromagnetické vlny spotrebičov, spomaľujú internet. Preto by ste WiFi router nemali mať umiestnený v blízkosti televízora či mikrovlnky. Taktiež by ste ho nemali mať v skriniach, kúpeľni, rohoch miestností ani pivníc. Ani umiestnenie v blízkosti okna nie je najvhodnejšie, signál tak môžu ovplyvňovať iné bezdrôtové zariadenia od susedov, ale aj taký ovládač brány. Ideálne je, keď bude umiestnený uprostred bytu alebo domu tak, aby ste ho videli z miesta, kde internet najčastejšie používate.

3. Zmeňte frekvenčné pásmo

Súčasné WiFi routre vysielajú na dvoch frekvenčných pásmach súčasne, a to na 2,4 GHz a 5GHz. Pásmo 2,4 GHz má vyšší dosah pokrytia, no nižšiu rýchlosť. Pásmo 5 GHz ponúka, naopak, vyššiu prenosovú rýchlosť, ale má nižší dosah. Skontrolujte, na ktoré pásmo je napojená vaša sieť. Všeobecne sa odporúča používať 5 GHz pásmo pre rýchlejšie spojenie. Avšak to nie je niekedy dobrým riešením. Ak máte slabý signál a ste napojený na 5 GHz pásmo, prepnite ho na 2,4 GHz. 5 GHz pásmo sa odporúča využívať hlavne pre zariadenia, ktoré sú v rovnakej miestnosti ako router, ako napríklad Smart TV či Set-top box.

4. Raj pre príživníkov

Viete o tom, že na vašom internete sa môžu priživovať aj cudzí užívatelia? Ak nie je vaša sieť dobre zabezpečená, ponúkate svoj signál susedom či ďalším neželaným osobám. Bezpečnosť je preto prvoradá. V prvom rade zašifrujte vašu WiFi dostatočne silným heslom.

5. Čo všetko využíva váš signál?

Okrem cudzích osôb vám môžu signál „kradnúť“ aj zariadenia, ktoré sú na WiFi napojené. Ak ich tak často nepoužívate, zvážte ich odpojenie. Môže ísť napríklad o tlačiarne, tablety či streamovanie seriálov. Čím viac zariadení využíva signál v rovnakom čase, tým bude internet pomalší.

6. Zosilňovač to vyrieši

Ak potrebujete mať silný signál aj vo vzdialenejších kútoch vášho bytu či domu, mali by ste si zabezpečiť extender, teda zosilňovač, akým je napríklad WiFi extender Zyxel WX3100 od O2. Ten môžete mať doma za priaznivú cenu, len 1,50 € mesačne na 48 mesiacov, následne vám extender ostáva natrvalo. Toto zariadenie posilňuje WiFi signál, ktorý router vysiela a vytvára inteligentnú MASH sieť. Nevyžaduje si žiadnu komplikovanú inštaláciu, stačí, ak ho umiestnite ďalej od routera tak, aby zachytával WiFi signál a zároveň pokrýval miesto, kam už signál z routera nestačí. Potom už len stlačíte tlačidlo pre automatickú konfiguráciu. Extendery sú rýchlou a lacnou možnosťou pre získanie kvalitného signálu v celom vašom byte či dome. Pokiaľ je vaša domácnosť viacpodlažná, bývate vo väčšom byte s rozlohou viac ako 70 m2, prípadne chcete signál vysokej kvality aj v iných častiach, akými sú terasy, pivnice či altánky, mali by ste zvoliť Wi-Fi6 MESH extendre, ktoré rozšíria signál do každého kúta domácnosti. Na výbere zariadenia veľmi záleží, extendre bez MESH funkcie nie sú také efektívne, hoci sú lacnejšie. Ak nie ste profík, odporúčame používať extender od rovnakého výrobcu, ako je váš router, pre bezproblémové zabezpečenie kompatibility a maximálny výkon.

Aký je ten váš?

V dnešnej dobe existuje niekoľko typov pripojení domácnosti k internetu, avšak optický internet je momentálne najlepšia dostupná technológia – s najspoľahlivejším, najrýchlejším a v každom ohľade najlepším pripojením, aké môže zákazník získať. Táto technológia s optickým vláknom je odolná voči poveternostným vplyvom, a preto kvalita internetu nepodlieha výkyvom počasia. Optický internet sa inštaluje cez kábel. Ak doma nemáte zriadený koncový bod optického internetu, bezplatne vám ho zabezpečí technik O2. Navyše, v O2 získavate internet bez viazanosti a pokiaľ máte viazanosť u iného operátora, O2 vám preplatí zmluvnú pokutu až do výšky 120€. ,,Optické pripojenie patrí momentálne medzi najlepšie riešenie spomedzi všetkých druhov internetu pre domácnosti z hľadiska spoľahlivosti, rýchlosti, a tiež hodnoty za peniaze. Samozrejme, v lokalitách, kde nie je optika zatiaľ dostupná, ponúkame zákazníkom najlepšiu možnú technológiu v podobe 5G internetu šíreného vzduchom,“ povedal Michal Slabecius, product owner pre internetové služby z O2.

