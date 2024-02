KDH vyzýva vládu, aby zmenila plán znížiť odvody do druhého piliera

KDH (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné KDH vyzýva vládu, aby zmenila plán a neznížila príspevky do druhého piliera. Mala by postupovať podľa pravidla, keď sa mal odvod postupne zvyšovať do roku 2027 na úroveň 6 %. V piatok o tom informovala hovorkyňa KDH Lenka Halamová.