Prezidentka udeľovala vyznamenania: Dostala ho Vlhová či Polák! FOTO Pozrite sa na tú parádu, Čaputová len tak žiarila

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila v nedeľu 33 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho sedem in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka 14 ženám a 19 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

V zrkadle štátnych vyznamenaní vidíme celý slovenský príbeh. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v príhovore na ceremoniáli udeľovania štátnych vyznamenaní.

Najvyššie štátne vyznamenania sú podľa Čaputovej úzko spojené so štátnosťou. "Ocenené osobnosti, ich dielo a odkaz totiž definujú to, akí sme. Akým sme národom, akou sme spoločnosťou, akým štátom a kam sa uberáme vo svojom vývoji," povedala.

Udeľovanie štátnych vyznamenaní považuje hlava štátu za príležitosť verejne vyzdvihnúť odhodlanie všetkých, ktorí vykročili neprebádanou cestou bez ohľadu na predsudky či neprajné okolnosti. "Viacerí z tých, ktorí si prevezmú vyznamenanie, sa už narodili so vzácnym osobným nadaním. Pretože svoj talent nepremárnili, ale rozvíjali ho a pracovali na ňom, dokázali veľké veci. Zviditeľnili našu krajinu vo svete a predstavujú inšpiráciu najmä pre mladých ľudí," skonštatovala Čaputová.

Niektorí vyznamenaní ľudia sa podľa nej snažili chrániť spoluobčanov pred krutosťou nacizmu či komunistickými represiami. Dokázali, že aj žena môže byť rovnako dobrou farárkou ako muž. Zaslúžili sa o to, aby si spoločnosť začala všímať problém domáceho násilia či zasvätili svoj život pomoci iným. "Ukázali, že talent, cieľavedomosť a pracovitosť môžu viesť k pozoruhodným športovým výsledkom, aj keď sa porovnávame s tými najlepšími na svete," podotkla prezidentka.

Poukázala, že súčasťou príbehu sú aj vedkyne a vedci, ktorí vďaka svedomitosti a odhodlanosti naplnili svoj sen a ukázali, že Slovensko môže byť krajinou vzdelaných a múdrych ľudí. "Múdrosť však nie je iba zhromaždená vedomosť. Je to žité poznanie, ktorého súčasťou je aj silný hodnotový základ," skonštatovala Čaputová.

Pokračuje, že Slovensko si píše svoj vlastný príbeh, ale je súčasťou širšieho európskeho príbehu. Preto sú medzi ocenenými osobnosti z Čiech, Poľska a Maďarska. Ide podľa prezidentky o krajiny, s ktorými Slovensko tvorilo svoju spoločnú históriu.

"Píšete príbeh Slovenska - svojou prácou, obetavosťou, vedeckým bádaním, odvahou, umeleckými dielami, alebo aj stopami v snehu či na ľadovej ploche. Vydržme ho spoločne písať ďalej. Som presvedčená, že príbeh písaný takýmito výnimočnými ľuďmi nám bude spoľahlivo ukazovať cestu," odkázala prezidentka oceneným.

Prezidentka udelila vyznamenania 33 osobnostiam

Čaputová udelila Rad Bieleho dvojkríža II. triedy poľskému disidentovi a šéfredaktorovi poľských novín Gazeta Wyborcza Adamovi Michnikovi za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Poľskom a Slovenskom. Za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českom a SR ocenila Radom Bieleho dvojkríža II. triedy českého pražského pomocného biskupa Václava Malého.

Rad Bieleho dvojkríža III. triedy získal maďarský historik László Szarka za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Maďarskom a SR. Dostal ho aj český historik Jan Rychlík za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českom a Slovenskom.

Radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam ocenila hlava štátu členku ilegálnej Pracovnej skupiny Gizelu Fleischmannovú, a to za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získali lyžiarka Petra Vlhová za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Dirigent Juraj Valčuha a operný spevák Peter Mikuláš dostali Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Krasokorčuliar Ondrej Nepela získal Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.

Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získala prvá slovenská evanjelická farárka Darina Bancíková za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry, o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, novinárka Otta Plávková a disident Rudolf Fiby za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu. Všetkým trom udelila prezidentka ocenenie in memoriam.

Zakladateľka KInIT Mária Bieliková si za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva prevzala Rad Ľudovíta Štúra II. triedy. Za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí vyznamenala prezidentka výskumníčku v Nórsku Máriu Dušinskú.

Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti športu ocenila Čaputová paralympijského lyžiara Jakuba Kraka a za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry a umenia sochára Juraja Bartusza. Režisér Blahoslav Uhlár a vydavateľ Koloman Kertész Bagala získali za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti kultúry a umenia Rad Ľudovíta Štúra III. triedy.

Hlava štátu udelila Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti divadla režisérovi Romanovi Polákovi. Taktiež aj baletke Nine Polákovej za jej mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR v oblasti klasického tanca. Pribinov kríž I. triedy in memoriam získal výtvarník Július Koller, a to za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia.

Za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR si prevzali ocenenie Pribinov kríž II. triedy psychologička Eva Sopková a riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová. Riaditeľka Múzea kultúry Maďarov na Slovensku Gabriella Jarábik, riaditeľ Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Marián Marko a herečka Eva Pavlíková (Kubošiová) získali Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska.

Režisér Peter Bebjak a režisér, scenárista a producent Peter Kerekes dostali Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu. Prezidentka odovzdala ocenenie Pribinov kríž II. triedy aj spisovateľovi Stanislavovi Rakúsovi za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry.

Pribinov kríž III. triedy získal kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza Peter Gombita. Čaputová mu ho udelila za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy in memoriam dostala humanitárna pracovníčka Marína Paulínyová za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života.

Štátne vyznamenanie Medaila prezidenta Slovenskej republiky získala učiteľka Eva Gašparová za významné zásluhy o rozvoj Slovenska v oblasti kultúry. Insitná maliarka Eva Husáriková dostala za významné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia zahraničných Slovákov Medailu prezidenta Slovenskej republiky.

