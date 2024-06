EXpolitik influencerom! Chce odhaliť tajnosti a pikatnosti našich najmocnejších! Prvé VIDEO je z vlády

Peter Pčolinský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Peter Pčolinský, ktorý pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v rokoch 2016-2023 a v rokoch 2022-2023 ako podpredseda NRSR, šokoval svojim nedávnym rozhodnutím vystúpiť z mimoparlamentnej strany Sme rodina. "Bývalý poslanec a podpredseda hnutia Peter Pčolinský dňa 21. mája požiadal o ukončenie členstva v hnutí Sme rodina a na základe tejto žiadosti mu bolo členstvo ukončené dňa 22. mája," uviedlo včera hnutie na sociálnej sieti.

Zdá sa, že jeho politické ambície tak úplne skončili a plánuje sa dať na dráhu influencera. Založil si totiž platformu herohero. "Založil som účet na herohero, kde chcem postupne pridávať rôzne fotky, rôzne videá, možno nejaké nadávky a chcem sa najmä občas vyjadriť k tomu, čo rozprávajú niektorí politici, pretože keď čítam a počúvam vyjadrenia niektorých mojich bývalých v úvodzovkách koaličných partnerov, tak chce sa mi zvracať. Jedno hovoria a pritom viem, že realita je niekde úplne inde. To znamená, že budem ich konfrontovať s tým, že čo tvrdia a ako to naozaj v skutočnosti je alebo bolo. Pretože v poslednom čase tých podnetov je strašne veľa," informoval o tom Peter Pčolinský na svojom Instagrame.

Platforma hero hero je zameraná na tvorcov, ktorý vďaka nej môžu zdieľať svoj obsah, komunikovať so svojimi fanúšikmi a pomocou toho zarábať peniaze. Peter Pčolinský na svojom herohero plánuje zdieľať najmä zákulisie politiky, ktoré sa nemalo nikdy dostať na verejnosť. "Chcete mať veľmi zaujímavé fotky, veľmi zaujímavé videá a ďalšie veci, tak sa prihláste na herohero, kde tento kontent budem postupne pridávať a myslím si, že bude to veľmi zaujímavé. Pretože sú to veci, ktoré neboli nikdy zverejnené, ktoré ste sa nikde nemohli dočítať a veci, ktoré neboli nikdy publikované a nikdy sa ani nemali dostať na verejnosť," dodal Pčolinský vo svojom videu na sociálnej sieti. V súčasnosti je členstvo na jeho platforme spoplatnené 9eur za mesiac a má 17 odberateľov.

(Zdroj: herohero.co)

Dokonca zverejnil na Instagrame aj ukážku svojej tvorby. Na videu je vidieť len bývalého predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera ako sa smeje na nejakej piesni.