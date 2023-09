Ivan Šimko by chcel po voľbách prevziať vedenie KDH: Chce brániť pluralitu v hnutí

Ivan Šimko (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Bývalý minister Ivan Šimko by chcel po voľbách prevziať vedenie KDH. Svoje sily a skúsenosti chce ponúknuť na povolebnom sneme. Podľa svojich slov chce brániť pluralitu v hnutí, ale zároveň sa pričiniť o to, aby v nej prevážilo to dobré, múdre a aktuálne. Informoval o tom na sociálnej sieti.

"Chcem podporiť to, čo sa otvára spolupráci dovnútra i navonok, to, čo sa usiluje pochopiť súčasného človeka bez ohľadu na pohlavie, vek, sociálne postavenie, ale aj náboženské presvedčenie či sexuálnu orientáciu. Som presvedčený, že práve to je naozaj kresťanské a demokratické, a o toto som sa v KDH vždy usiloval," vyhlásil.

VIDEO

Každý musí mať lekára, keď ho potrebuje: Riešenia pre zdravotníctvo, ktoré už nepočkajú. (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

V hnutí sa podľa Šimka nájdu nové myšlienky, ale i také, ktoré ľpejú aj na veciach, ktoré už život prekonal. "Stretneme sa v ňom so šikovnosťou, ale i s babráctvom. S dobrým i s pokleslým. S jednoduchým, ba až prostoduchým, ale aj s inteligentným a múdrym," skonštatoval. Dodal, že necelé tri týždne pred voľbami nechce urobiť nič neuvážené. Chce tiež urobiť všetko pre to, aby sa KDH dostalo znova do prvej ligy.

Vážne politické rozhodnutie avizoval Šimko už pred týždňom. Ako vtedy napísal, každé slovo, ktoré sa verejne povie alebo napíše, pred voľbami treba vážiť. "Kiež by si to uvedomovali hlavne tí, ktorí nesú za volebné výsledky hlavnú zodpovednosť," podotkol. KDH v súčasnosti vedie Milan Majerský.