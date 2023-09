Šokujúci postoj Slovákov! Jasná facka pre politikov a novú vládu: TOTO konečne urobte s marihuanou

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Mala, alebo nemala by vláda zmierniť tresty za marihuanu? Presne na túto otázku hľadal odpoveď prieskum agentúry AKO. Z jeho výsledkov možno niektorí zostanú prekvapení, no Slováci majú v tejto otázke jasno.

Archívne video: Poslanci deklarujú, že nejdú dekriminalizovať marihuanu, len znižovať tresty

Poslanci deklarujú, že nejdú dekriminalizovať marihuanu, len znižovať tresty (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prieskum agentúry AKO pre TV JOJ ukázal, že až dve tretiny respondentov si myslia, že budúca vláda by mala zmierniť tresty za marihuanu. Vyjadrilo sa tak 67,1 % opýtaných. Sú to najmä muži, najmladší opýtaní, vysokoškolsky vzdelaní ľudia, obyvatelia Bratislavského, ale aj Žilinského a Banskobystrického kraja a voliči strán SaS, PS, mierne nadpriemerne aj SME RODINA a HLAS-SD. 41,1 % si myslí, že by to mala nová vláda urobiť určite, 26 % je zasa presvedčených, že asi by sa malo k tomu pristúpiť.

(Zdroj: AKO)

Opačný názor, a teda že tresty za marihuanu by sa zmierniť nemali, má 27,5 % respondentov. 17,4 % je o tom presvedčených s určitosťou. 0,1 % opýtaných uviedlo, že by sa tresty asi nemali zmierniť.

(Zdroj: AKO)

5,1 % respondentov to nevedelo posúdiť a 0,3 % nechcelo odpovedať.

Telefonický prieskum bol robený na vzorke tisíc ľudí starších ako 18 rokov v dňoch 7. – 14. augusta 2023. Respondenti neboli oboznámení s tým, kto je zadávateľ prieskumu.

