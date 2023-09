Antikampaň preráža ďalšie dno: Kandidáta do volieb pochovávali, hoci žije, svoj vlastný pohreb nestihnem, zažartoval!

Hellebrandt je nažive, napriek tomu ho konšpirátori pochovávali. (Zdroj: Facebook/Tomáš Hellebrandt, repro TA3)

Reč je o Tomášovi Hellebrandtovi z Progresívneho Slovenska, ktorý sa "neslávne" preslávil tým, keď povedal, že slovenskí dôchodcovia majú nadpriemerné dôchodky a treba to vraj zmeniť. Jeho slová však boli v danom momente vyslovené v inom kontexte, no nasledovalo ešte niečo zvláštnejšie. Hellebrandtovi prišlo na tlačovej konferencii, kde PS predstavovalo svoj program, nevoľno. A to až tak, že priamo pred kamerami skolaboval a kriesiť ho museli spolustraníci.

Našťastie sa ukázalo, že tento incident bol spôsobený dehydratáciou a faktom, že Hellebrandt prišiel na tlačovku v nie najlepšom stave, a ako priznal predseda Michal Šimečka, aj po chorobe.

Smrť a pochovávanie na cintoríne v Žiline

Aj tento incident bol zrejme vodou na mlyn pre konšpirátorov, akým je napríklad aj zo zahraničia známy Danny Kollár. Spojili si toto odpadnutie s informáciou, že Hellebrandt bol štyrikrát očkovaný proti koronavírusu a klamstvo bolo na svete. O Hellebrandtovi sa totiž na internete začalo šíriť fiktívne parte, na ktorom sa lúčil s blízkymi. Trúchliacich pritom pozývali na poslednú rozlúčku na cintorín do Žiliny.

(Zdroj: Facebook/Tomáš Hellebrandt)

Sám spomínaný konšpirátor Danny Kollár následne začal vo svojich vyhláseniach na internete uvažovať o tom, že neuverí, že Hellebrandt je nažive, kým ho neuvidí na vlastné oči.

Pohreb nestihnem, zažartoval Hellebrandt

Samotný kandidát PS sa už nemohol na túto hrôzostrašnú a vymyslenú udalosť pozerať, a tak sa po pár hodinách ozval s vtipom na perách. "Ak nemáte čo robiť, choďte v piatok do Žiliny. Vraj tam bude môj pohreb. Ja, žiaľ, nebude môcť, lebo budem v tom čase kampaňovať v Prievidzi," zažartoval si na účet hoaxérov Hellebrandt.

(Zdroj: Facebook/Tomáš Hellebrandt)

To však stále nebolo všetko a strana preto vydala kompilačné video o tom, čo sa v hoaxe od Kollára šírilo a následne to spojili s fyzickou návštevou samotného Hellebrandta v kancelárii, ktorý za hlasnej hudby cvičí na švihadle a vyzerá mimoriadne vitálne. "Neverte všetkému, čo je na internete," uzavrel samotný kandidát.

Kandidát PS vyvracia fámy a hoax o svojej údajnej smrti priamo pred kamerami (Zdroj: Facebook/Michal Šimečka • Progresívne Slovensko)