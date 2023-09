PRIESKUM Viac ako 50 % ekonomicky aktívnych Slovákov chce ísť do dôchodku skôr

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Občania Slovenska by chceli ísť na dôchodok skôr, ako je riadny termín, teda vo veku 64 rokov. Do predčasného dôchodku plánuje ísť 18 % a výrazne skôr by na dôchodok chcelo ísť 34 % ekonomicky aktívnych občanov Slovenska. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus a Nadácie Partners, o ktorom na štvrtkovej tlačovej konferencii informovali zástupca agentúry Focus Martin Slosiarik a reprezentanti z Partners.