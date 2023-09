Panika medzi rodičmi: Slováci zdieľajú fotky podozrivých áut, ktoré unášajú deti! Polícia reaguje

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Policajti krajskej kriminálky vykonali policajnú pátraciu akciu na území Bratislavského kraja

Policajti poriadkovej aj kriminálnej polície vypočuli množstvo ľudí, podarilo sa im vypátrať majiteľov áut aj mnohých svedkov. "Polícia v našom kraji preverila všetky takéto „upozornenia“ a ani v jednom prípade sa ani len náznakom nepotvrdilo, že by predstavovali reálnu hrozbu. Vo všetkých prípadoch išlo o nedorozumenia (zahraniční turisti sa pýtali detí na cestu, pani sa náhodne prihovorila deťom v kaviarni a podobne)," informuje banskobystrická polícia na svojom profile.

Policajti upozorňujú, že dohľadávať autorov príspevkov, zisťovať svedkov a všetky okolnosti jednotlivých prípadov s časovým odstupom je nesmierne náročné. "Určite treba byť ostražitý, no v prípadoch, ak máte pocit ohrozenia, neodkladne kontaktujte linku 158," radia. Pripomínajú zároveň, čo by ste si mali všímať a čoho sa vyvarovať. "Poznačte si evidenčné číslo vozidla, prípadne urobte fotografiu, no zvážte ich automatické šírenie cez sociálne siete, aby ste sa sami nedopúšťali konania, ktoré by mohlo napĺňať skutkovú podstatu priestupku, či trestného činu."