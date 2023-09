Bratislavská polícia hlási dopravné obmedzenia pre športové podujatie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

V piatok od 17.30 h do 19.00 h sa preteky uskutočnia na cestnej komunikácii na Pribinovej ulici. V sobotu v čase od 19.50 h do 20.50 h počas nočného behu bude obmedzený prejazd v úseku od Šafárikovho námestia po Most SNP. "Mierne zdržanie bude v centre mesta, a to v okolí Námestia SNP, Kamenného námestia, Štúrovej ulice a na Viedenskej ceste v Petržalke," upozornila polícia. Polícia vyzýva vodičov, aby sa riadili pokynmi policajtov a v uvedených úsekoch jazdili opatrne.