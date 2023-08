Rokovanie Bezpečnostnej rady sa skončilo: Čaputová a Ódor uisťujú verejnosť, k žiadnemu prevratu nedochádza!

Závery rokovania z Bezpečnostnej rady zhrnuli Čaputová aj Ódor. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Začalo sa to minulý týždeň zverejnením akcie Ezechiel 7, kedy došlo k zadržaniu bývalého policajta Romana Stahla a bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. O pár dní neskôr sa situácia opakovala ešte vo väčšom meradle, keď došlo k ďalším manévrom aj v blízkosti samotného šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča. Táto akcia už mala oveľa širší záber a podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana ukázala na vážny stav na vysokých pozíciách v štáte. Aj preto sa nakoniec premiér Ľudovít Ódor rozhodol zvolať rokovanie Bezpečnostnej rady.

Podľa prezidentky na Slovensku žiadny prevrat neprebieha a poukazuje na to, že mnoho obvinených sa už ku skutkom aj priznalo. "Žiadny policajný prevrat na Slovensku neprebieha, prebieha vyšetrovanie trestných činov, o ktorých rozsahu sa v médiách veľa popísalo. (..) Akýkoľvek policajný zásah vo vedení bezpečnostných zložiek je z hľadiska fungovania demokracie veľmi citlivý. Nehovoriac o tom, že tieto kroky sú pozorne vnímané nielen doma, ale aj v zahraničí," hovorí Čaputová po rokovaní rady. Podčiarkla tiež, že priestor na intervenciu politickej moci a vyvodenie zodpovednosti voči polícii by sa vytvoril po tom, ak by prokuratúra a súdy konštatovali nedôvodnosť trestných stíhaní.

Poznamenala, že súčasná situácia politikov neoprávňuje robiť predčasné závery. Relevantnú odpoveď o zákonnosti a dôvodnosti konané v právnom štáte môže dať podľa jej slov iba dozorujúca prokuratúra a príslušné súdy. Skonštatovala, že v blízkej dobe sa dozvieme, či bude podaný návrh na väzobné stíhanie, aj postoj prokurátorov a súdov. "Ak by súdy po takomto postupe polície konštatovali napríklad nedôvodnosť trestného stíhania, potom by bol priestor na intervenciu politickej moci a vyvodenie zodpovednosti smerom k polícii. Dnes v takejto situácii však nie sme," deklarovala prezidentka.

Premiér zas verejnosti dokázal, že nikto nikomu krajinu neunáša a s mentálnym svetom šéfa konkrétnej opozičnej strany sa nestotožňuje.

Prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti Instagram verejnosti ponúkla chvíľkový náhľad na to, ako prebieha rokovanie Bezpečnostnej rady.

"Je neprijateľné, aby na čele tajnej služby stál obvinený človek. Riaditeľa SIS menuje a odvoláva prezident na návrh vlády. Veríme, že výsledkom zasadania Bezpečnostnej rady bude zvolanie vlády, na ktorej bude prijatý návrh na odvolanie Michala Aláča z funkcie riaditeľa SIS. Považujeme za nevyhnutné, aby sa aj týmto krokom aspoň čiastočne prinavrátili dôvera v právny štát," uviedol tímlíder strany SASKA pre bezpečnosť Juraj Krúpa.

Na rokovanie rady prichádzajú prví činitelia. Medzi nimi prezidentka Čaputová či policajný prezident Hamran a šéf NAKA Ľubomír Daňko.

Aktuálne sú členmi Bezpečnostnej rady aj členovia vlády Lívia Vašáková, Michal Horváth, Martin Sklenár, Miroslav Wlachovský, Daniel Bútora, Peter Dovhun, Jana Dubovcová a Pavol Lančarič.

Rokovanie rady aj s Čaputovou

Ako prvá chcela toto rokovanie od premiéra samotná prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá Ódorovu vládu menovala. Hoci premiér najskôr rokovanie nezvolával, neskôr sa, zrejme po širšej porade, rozhodol konať. O tomto kroku pritom vopred informoval aj prezidentku Čaputovú, ktorá sa na zasadnutí osobne zúčastní. Predpokladá sa však aj to, že na rokovanie príde aj ďalší ústavný činiteľ - šéf parlamentu Boris Kollár, či samotný policajný prezident Štefan Hamran, ktorý bude bližšie vysvetľovať aktuálne kroky NAKA.

Bezpečnostná rada zasadá aj pre akciu Rozuzlenie, o ktorej informoval na tlačovke Hamran

Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok obvinila viacero osôb. Obvinenie piatich ľudí sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní (OČTK). Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty.

Medzi obvinenými sú podnikateľ Peter Košč, bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský, príslušník SIS Michal Aláč, bývalý príslušník NAKA Ján Kaľavský, príslušník Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman Konečný a bývalý príslušník SIS Martin Ciriak, ktorého aj zadržali. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví.