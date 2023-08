Sklenár v Španielsku rokoval o prioritách pre bezpečnosť Európskej únie a podporu Ukrajiny

Martin Sklenár (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V súvislosti s európskou iniciatívou na urýchlené dodanie a spoločné obstarávanie munície pre Ukrajinu Slovensko podľa Sklenára vníma potenciál v oblasti predlžovania životnosti delostreleckých nábojov. Minister preto zdôraznil potrebu sprístupnenia takejto starej munície zo skladov členských štátov EÚ, ktoré ju vlastnia. Jej životnosť by mohol následne priemysel predĺžiť."Z časového hľadiska je práve tento spôsob podľa nás rýchly a efektívny. Ide o nateraz nevyužitú príležitosť, ktorá výrazne pomôže naplniť ambície EÚ poslať na Ukrajinu milión delostreleckých nábojov," uviedol.

Minister obrany Sklenár tvrdí, že vojaci sa dočkajú mierneho zvýšenia platov (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ministri obrany sa tiež zhodli, že EÚ bude schopná do konca tohto roka spoločne vycvičiť najmenej 30.000 ukrajinských vojakov a ak to bude potrebné, bude pokračovať vo výcviku aj naďalej. Témou bolo aj budovanie jednotiek rýchleho nasadenia EÚ, ktorých vytvorenie patrí k prioritám Strategického kompasu, plánu na posilnenie bezpečnostnej a obrannej politiky Únie do roku 2030. Úlohou týchto jednotiek je zvýšiť možnosti EÚ v oblasti riešenia otázok medzinárodného krízového manažmentu, predovšetkým v situáciách, ktoré si budú vyžadovať evakuáciu európskych občanov.

Martin Sklenár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sklenár počas rokovania výboru Satelitného centra EÚ (SatCen) vo formáte ministrov obrany krajín eurobloku vyzdvihol úlohu tohto centra v rámci pomoci Ukrajine a vyjadril tiež podporu pre posilnenie jeho operačných kapacít."Hovorili sme okrem iného aj o výzvach pre budúcnosť SatCen v kontexte nedávno schválených strategických dokumentov, akými je Strategický kompas či Vesmírna stratégia pre bezpečnosť a obranu," povedal.

Neformálne stretnutie sa koná v Tolede

Minister vysvetlil, že táto agentúra má v oblasti poskytovania spravodajských analýz dôležitú úlohu. Dokáže napríklad poskytnúť v priebehu hodín analýzu satelitných snímok a veľmi konkrétne podporiť schopnosť EÚ, ale aj národných inštitúcií členských krajín prijímať rozhodnutia na základe konkrétnej situácie v danom priestore.Neformálne stretnutie ministrov obrany i zahraničných vecí krajín EÚ sa koná v Tolede 29. – 31. augusta v rámci predsedníctva Španielska v Rade EÚ, uviedlo na svojej webovej stránke španielske ministerstvo obrany.