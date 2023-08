Zvolanie Bezpečnostnej rady je signál o vážnosti situácie, tvrdí publicista Juraj Hrabko

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

NAKA od skorého rána zasahuje na viacerých miestach, aj v NBÚ (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Premiér Ľudovít Ódor po vyhodnotení aktuálnej situácie v spojitosti s policajnými zásahmi rozhodol o zvolaní Bezpečnostnej rady SR na piatok (18. 8.). Slovenská informačná služba (SIS), ako aj Národný bezpečnostný úrad sú podľa Hrabka významné bezpečnostné a spravodajské inštitúcie štátu. Polícia preto podľa neho musela mať k dispozícii dôkazy, ak sa odhodlala obviniť viacerých bývalých alebo súčasných príslušníkov týchto inštitúcií. "Vieme, že premiér Ódor po nástupe do funkcie neodvolal súčasného šéfa SIS. Polícia však musí postupovať na základe nejakých dôkazov, ktorých oprávnenosť preverí čas," pripomenul, že právo nominovať riaditeľa SIS má predseda vlády.

Politický rozmer tejto kauzy bude obrovský

Zároveň upozornil, že v priebehu tohto volebného obdobia už k jednej výmene na čele SIS prišlo a príliš časté zmeny vedenia tejto inštitúcii neprospievajú. V priebehu týždňa ide podľa Hrabka už o druhú politicky citlivú policajnú kauzu. Aj keď sa práca polície nemôže riadiť podľa volebného cyklu, ale podľa komplexnosti získaných dôkazov, politický rozmer tejto kauzy bude podľa publicistu obrovský práve preto, lebo je krátko pred voľbami. "Vieme, ktoré strany to využijú vo svoj prospech a ktoré strany nebudú mať žiadnu inú obranu, ako používanie floskúl, že ide o právny štát a (policajti) musia zasiahnuť, keď sa mozaika doskladá," konštatoval.

Na otázku, či považuje za reálny scenár, podľa ktorého by vláda premiéra Ódora pokračovala vo funkcii aj prvé mesiace po voľbách, odpovedal, že táto vláda skončí, až keď prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje novú. Nepredpokladá však, že by umelo predlžovala pôsobenie úradníckeho kabinetu. "Existuje aj istý časový rámec, prezidentka má podľa ústavy povinnosť zvolať ustanovujúcu schôdzu parlamentu do 30 dní. Je tam poistka, ak by tak prezidentka nechcela urobiť, parlament sa na ustanovujúcej schôdzi zíde sám," povedal s tým, že na ustanovujúcej schôdzi parlamentu už bude pravdepodobne vidno kontúry nového rozdelenia moci.