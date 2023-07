Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na viacero nebezpečných kozmetických výrobkov

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné orgány v Českej republike, Nemecku, Španielsku, Taliansku, vo Francúzsku a Švédsku. Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Prekročené množstvo olova bolo zaznamenané vo farbe na tetovanie Dynamic Viking Ink, Color Co. Vyšší celkový počet aeróbnych mezofilných baktérií zistili v korektore Camouflage + Matt concealer a v ústnej vode Colutorio Clorhexidina + xilitol Imark. Nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka zistili v súprave na bielenie zubov Gel de blanchiment des dents kit, blanchiment dentaire à domicile (10 pcs).

Zakázanú látku zaznamenali vo výrobkoch Assima Plus, Oudi, Natural Care, Figaro, Glicemille nutriente a Doccia crema aromatico. Tiež sa nachádza v Breeze men - Invisible Protection, Natural Care, Victory League stimulating a Toniico Delicato. Nahlásené boli aj Miele Elixir, Free Space Close 2, Vidal doccia schiuma, Eau Fraiche a Deolatte idratante. ÚVZ SR upozorňuje aj na Berry Week, Green Code, The Once a Salviettine struccanti biodegradabili.