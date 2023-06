Valia sa na nás intenzívne búrky: Dážď a blýskavicu čakajte najmä v TEJTO časti Slovenska!

BRATISLAVA - Počasie na Slovensku ovplyvňuje aktuálne výrazne nízky tlak vzduchu, ktorý po týždni letných teplôt priniesol zhoršenie počasia. Vlhký vzduch a zrážky zasiahli Podunajskú nížinu už na konci víkendu, no meteorológovia očakávajú počas tohto týždňa ešte intenzívnejšie zrážky. Najvyšší úhrn zrážok by mohol dosiahnuť aj 50mm.

archívne video

Intenzívnejšie zrážky prináša ďalšia vlna vlhkého vzduchu, ktorá sa presúva z územia Maďarska. Okolo poludnia na chvíľu ustanú, neznamená to však, že dopršalo. Ďalšia vlna intenzívneho dažďa sa očakáva v noci z pondelka na utorok, kedy sa zrážky presunú k nám zo Slovinska, Chorvátska a Rakúska. Meteorológovia varujú, že v utorok popoludní pribudnú aj výraznejšie búrky a to opäť najmä na západe Slovenska. Celkový úhrn zrážok by mohol dosiahnuť aj 50 mm. S búrkami, aj intnzívnejšími, treba počítať až do konca týždňa. Potešujúce je, že opäť nám začnú rásť aj teploty. Vo všeobecnosti však budú prichádzajúce júnové dni teplotne podpriemerné s výdatnými zrážkami.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SHMÚ

V máji bolo najteplejšie v Hurbanove, najviac napršalo v Ľubietovej

Slovenský hydrometeorologický úrad zhodnotil aj počasie na území Slovenska v mesiaci máj. Po teplotnej stránke bol normálny, odchýlka od normálu skončila len na hodnote -1,1 °C v Kuchyni a do +0,4 °C na Lomnickom štíte. Zrážkovo bol mesiac máj podnormálny (suchý) až silne nadnormálny (veľmi vlhký).

Najnižší mesačný úhrn zrážok bol vo Veľkých Trakanoch (25,3 milimetra). Veľmi nízky úhrn bol aj na staniciach Budkovce (29,2 milimetra), Vysoká nad Uhom a Orechová (29,4 milimetra), Somotor (31,8 milimetra), ale aj Leles či Hraň. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol na stanici Ľubietová-Chata pod Hrbom (188,1 milimetra). Nad 140 mm bol mesačný úhrn zrážok aj na staniciach Jasná, Jarabá, Králiky, Banská Bystrica, Detvianska Huta, Klenovec a Motyčky.

Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola nameraná v Hurbanove (16,2 stupňa Celzia). Absolútne najvyššia bola 23. mája v Kamenici nad Hronom (29,7 stupňa Celzia). Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 9,2 stupňa Celzia v obci Vyšná Boca. Absolútne najnižšia teplota vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom bola nameraná 9. mája v obci Huty (mínus 4,9 stupňa Celzia).