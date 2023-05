Matovič v károvanom saku predstavil nový názov pred voľbami: Toto sa odídencom okolo Hegera nebude dobre počúvať

BRATISLAVA - Líder OĽaNO Igor Matovič pravidelne praktizuje štandardnú predvolebnú stratégiu. Táto zabrala už v roku 2020, pričom zastrešovala viac ako 3 hodnotové strany. Ani teraz to šéf obyčajných ľudí a expremiér nebude brať inak, a opäť ohlásil "spájanie s priateľmi". Matovič predstavil dlhočiznú skratku hnutia, pričom ju celú zastrešuje pomenovanie OĽaNO-Priatelia. Týmto ľuďom vraj Matovič politicky dôveruje najviac na svete. Nejde pritom o významné zmeny a ani osoby z iných politických stanov, no čas sa kráti.

VIDEO OĽaNO ohlásilo predvolebné spojenie s politickými priateľmi:

Šéf OĽaNO už v úvode tlačovky aj vizuálom za ním avizoval, že jeho plán je spájanie s niekoľkými subjektami, pričom nie všetky sú politickými stranami, ale len ideovými skupinkami. "Vždy som mal pocit absolútnej dôvery voči týmto ľuďom. Som nadšený, že som týchto ľudí stretol. Pracovanie s Marcelom Klimekom, ja mám zimomriavky na stehnách, ja som nestretol tak fundovaného človeka, ktorý by bol toľko naraz náročných úloh spracovávať na ministerstve," hovoril Matovič o Anne Andrejuvovej, Marcelovi Klimekovi a o Gáborovi Grendelovi, ktorí stáli za ním.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Noví partneri a priatelia

Obyčajní ľudia v týchto voľbách spoja sily s "priateľmi", ktorí sú menovite nezávislí kandidáti, predstavitelia strany NOVA, ktorú kedysi zakladal Daniel Lipšic, liberálne zmýšľajúci nečlenovia spolku OĽaNO pod názvom Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma a Magyar Szívek ako zástupcovia rómskej a maďarskej menšiny.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Klimeka, Grendela a Andrejuvovú Matovič vychválil do nebies

Aj keď mnohí možno očakávali, že na tlačovej konferencii sa objavia napríklad aj predstavitelia strany Za ľudí, ktorá v prieskumoch dlhodobo tápa, no nastalo len spájanie s očividnými partnermi. Jedným z nich bol napríklad aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií a Matovičov blízky človek Marcel Klimek. "Marcel Klimek bol procesor ministerstva financií. AK by bolo toľko ľudí, tak by sme tu mali to slovenské Švajčiarsko," pochválil Klímeka Matovič.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Ostrejší odkaz pre odídencov

Chválou nešetril ani na ďalších očividných a dlhoročných partnerov OĽaNO. Neodpustil si však poznámku pod čiarou na ľudí ako napríklad Ján Budaj či Eduard Heger, ktorí dali Matovičovi zbohom. "Anička Andrejuvová, absolútne spoľahnutie v každej situácii. U Gábora Grendela možno tichá voda, ale vždy rozvážny postoj, múdre názory a toto sa vám v politike zíde. Viackrát sme sa vedeli na partnerov z NOVA spoľahnúť viac, ako na ľudí, ktorí súčasťou OĽaNO boli a už nie sú," komentuje Matovič.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Pohrozil totalitou po prvom októbri

Matovič dodal, že po voľbách môže nastať situácia, z ktorej už vraj nebude úniku a môžeme "dopadnúť ako Bielorusko". "My sa môžeme prvého októbra prebudiť do novodobej totality, a preto je dobré sa takto spájať do jedného celku," povedal Matovič na margo možného výsledku extrémistických strán.

"My sme si povedali, že tento vizuál bude veľmi jednoduchý a bude veľmi úprimný. To slovíčko úprimne je pre nás veľmi dôležité. Tak, ako chceme vytvárať spojenectvá z úprimného pocitu, tak tak isto chceme aj do volieb úprimne pomenovať, ako to s ponukou pre ľudí myslíme. Aby ľudia vedeli, kto sa na našej kandidátke nachádza," konštatuje šéf OĽaNO novú grafiku hnutia.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Remišovci zo Za ľudí sa zatiaľ nepridávajú, stále je však čas, pripomína Matovič

Matovič odmietol, že by počas tohto týždňa rokoval s Veronikou Remišovou. Pripustil však, že do volieb majú ešte čas pridať do názvu aj ich stranu, poprípade do loga. Šéfka Za ľudí sa však už tento týždeň objavila po boku dlhoročného poslanca OĽaNO Milana Vetráka. Preto mnohí začali diskutovať o možnej spolupráci.

Galéria fotiek (7) Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Remišová však tieto dohady o tom, že by sa mala koncom týždňa ocitnúť na kandidátke OĽaNO vo štvrtok odmietla. Stále to však nie je úplne vylúčené a, ako povedal Matovič, stále ich po prípadnej dohode môže na kandidátku dopísať.

Slová politológa napovedajú mnohé

Na tému dnešného Matovičovho spájania reagoval aj politológ Michal Cirner. "Urobili to už pre voľbami v roku 2020, takže to nie je nič nové a neočakávané. Názov strany bude vzbudzovať dojem predvolebnej koalície. Dojem spájania je dôležitý, pretože Igor Matovič bude poukazovať na iné stredopravé ministrany, že sa spojiť nedokážu a prepadne tak množstvo hlasov a vráti sa Fico. Je to dobrý ťah k predvolebnej kampani a je to aj praktické, keďže im stačí ziskať iba 5 % hlasov, aby sa do parlamentu dostali. Ak by boli reálnou 2-3 koalícou, potrebovali by najmenej 7 % hlasov voličov a pri reálnej štvorkoalícii až 10 % odovzdaných voličských hlasov, aby sa dostali do parlamentu," komentuje Cirner.

"Volič naozaj často hlasuje na istotu, to znamená pozrie si, kto má aké preferencie a šance. Ak má niekto v prieskumoch 6 %, niektorí voliči uprednostia takú stranu namiesto takej, ktorá má v prieskumoch napríklad 3 %. Niektorí voliči nechcú, aby ich hlas prepadol a preto hľadajú preferenčne silnejšie strany. Potom je tu reputačný dôvod - politici, ktorí sa vedia dohodnúť, spolupracovať, "potlačiť egá", majú viac sympatií ako tí, čo sa dohodnúť na spoločnom postupe nedokážu," dodal.