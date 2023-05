Vládna kríza im vzala krídla: Týchto poslancov už v pléne neuvidíte, prácu im zoberú Hegerovi ministri

Galéria fotiek (10) Viacerí poslanci budú musieť opustiť svoje lavice.

BRATISLAVA - Vládna kríza pochovala navždy ich nádeje ešte počas tohto volebného obdobia rozhodovať o zásadných veciach krajiny. Nie, nehovoríme o padnutej vláde premiéra Eduarda Hegera a jeho ministroch, ale o niekom inom. Vracajúci sa ministri totiž idú do parlamentu a tam doslova "vykopnú" z poslaneckých kresiel svojich náhradníkov. Práve títo poslanci sú ľudia, o ktorých sme v úvode hovorili a môžu zabudnúť na to, že ešte do volieb zasadnú v parlamente do lavíc v pléne. Sú medzi nimi aj známe tváre.