Financie na projekty regionálneho rozvoja by sa mohli dodatočne zvyšovať

BRATISLAVA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR by mohlo dodatočne zvyšovať prostriedky vyčlenené na výzvy súvisiace s regionálnym rozvojom alebo predlžovať lehoty na predkladanie žiadostí. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania. Novela má najmä prepojiť procesy implementácie európskych štrukturálnych fondov na procesy podpory regionálneho rozvoja.