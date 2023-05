VIDEOROZHOVOR Štátny tajomník rezortu práce Juraj Káčer: Éra podpory opierania sa o lopatu skončila, robíme to inak

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v posledných dvoch rokoch podporuje zamestnaných v sume 100 miliónov euro cez dva projekty, jeden s názvom "Rozvoj zručností pre podporu trhu práce" je určený pre zamestnávateľov a druhý "Nestrať prácu a vzdelávaj sa!" pre zamestnancov, kde si môžu vybrať kurz, ktorý im vyhovuje. O tom, aké sú konkrétne možnosti a ako sa môžete ku kurzu dostať či v ktorých regiónoch je o zvyšovanie kvalifikácie najväčší záujem, sme sa rozprávali so štátnym tajomníkom rezortu práce Jurajom Káčerom.

Je zo strany Slovákov záujem o zvyšovanie zručností alebo získanie nových zručností?

Ľudia majú naozaj veľký záujem. Toto je tip projektu, kedy vy ako zamestnanec bez ohľadu na zamestnávateľa sa rozhodnete, že si zvýšite zručnosť. Malo by vám to pomôcť udržať si prácu alebo nájsť si lepšiu. V prvom rade hovoríme o prevencii na trhu práce. To je tá zmena paradigmy ministerstva práce, že neriešime už len následok, že ste nezamestnaným, ale aby ste sa nestali nezamestnaným.

Ako to v praxi vyzerá, čo musí zamestnaný človek urobiť, aby mohol absolvovať kurz?

V prvom rade odporúčam pozrieť si stránku ministerstva práce alebo si zavolať na úrad práce. Záujemca vypíše žiadosť, popíše stav, prečo sa uchádzate o kurz, ten výber je na ňom. Zaregistruje sa ako záujemca o zamestnanie a úrad práce do 21 dní zareaguje. Zamestnávateľ sa o záujme o kurz nedozvie, tak ľudia nemusia mať obavy, že by mohli mať v práci problémy. Záujemca nič neuhrádza.

O aké zručnosti majú najväčší záujem zamestnávatelia, aby zvyšovali kvalifikáciu svojich zamestnancov?

Najväčší záujem je o digitálne komunikačné zručnosti, inovácie v stavebnej výrobe, hydroizolácie, elektromobilitu, špecializované spracovanie dreva či IT systémy. Všetko sú to profesie, kde sú potrebné vyššie zručnosti, aby sme boli konkurencieschopní na svetovom pracovnom trhu.

Celý VIDEOROZHOVOR s JURAJOM KÁČEROM

Nová posila Hlasu Michal Kaliňák sa snažil kurzy za 60 miliónov eur zosmiešňovať. Na sociálnej sieti uviedol, že doteraz sa rezortu práce osvedčili kurzy ako manikúra, úprava psov či permanentný make-up. Ako to vnímate?

To je nepochopenie. Reálne v projekte za 60 miliónov eur ide vyslovene o digitálne zručnosti, zelenú transformáciu, nové technológie, digitálne špecializované gramotnosti a podobne. Pán Kaliňák pospájal rôzne typy projektov dokopy. Tu je dôležité povedať, že to bolo spojené do kontextu s aktivačnými prácami, ale toto nemá s tým nič spoločné. Verím, že pán Kaliňák sa len pomýlil a nezachytil správne dáta.

Stáva sa podľa vás Slovensko aj vďaka spomínaným projektom v rámci Európy konkurecieschopnou krajinou?

V niektorých oblastiach zaostávame, ale tie problémy na trhoch práce sú plus mínus rovnaké. My sme iní v tom, že v nezamestnanosti sú regionálne rozdiely. Inak sme veľmi porovnateľní s Európskou úniou. Slovensko sa uberá dobrou cestou a robíme to tak, ako by sme to robiť mali. My už nemôžeme podporovať neaktivitu a opieranie sa o lopatu.

Viac vo videorozhovore.