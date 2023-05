Politici si pripomínajú Deň víťazstva nad fašizmom: Boj proti totalitarizmu a agresii sa neskončil

BRATISLAVA - Boj proti totalitarizmu a agresii sa neskončil. Musíme byť ostražití a pozorne sledovať akékoľvek pokusy o narušenie medzinárodného poriadku. Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a 78. výročia konca druhej svetovej vojny to uviedol dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. V sviatočný deň vyšli pokladať vence aj ďalší politici.

Víťazstvo nad fašizmom bolo podľa Káčera nevyhnutným predpokladom demokratického rozvoja Európy. Bez neho by nebolo možné vystavať budúcnosť na princípoch ľudských práv, slobody jednotlivca či spravodlivosti. "Preto nezabúdajme na tých, ktorí v boji proti fašizmu položili životy, osobitne na našom území. Bojovníkov Slovenského národného povstania či vojakov sovietskej a rumunskej armády, ktorí padli v boji za slobodu a demokraciu," povedal.

Kladenie vencov k hrobu neznámeho vojaka na Rázusovom nábreží v Bratislave

Odkazom minulosti je podľa šéfa rezortu diplomacie v prvom rade potreba vzoprieť sa zlu a neprehliadať jeho rozpínanie. Skonštatoval, že aj v súčasnosti čelíme výzvam, ktoré sú v niektorých ohľadoch podobné tým, ktorým čelili naši predkovia počas druhej svetovej vojny.

"Dnes by sme mali pamätať nielen na naše hrdinky a hrdinov, ktorí bojovali za slobodu a mier, ale aj na tých, ktorí za tieto hodnoty bojujú dnes. A v boji proti útlaku ich aj naďalej všestranne podporovať," povedal Káčer.

Galéria fotiek (2) Politickí lídri si pripomínajú Deň víťazstva nad fašizmom

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Svetové spoločenstvo musí spraviť všetko pre to, aby sa mier vrátil, tvrdí Veronika Remišová

Celé medzinárodné spoločenstvo musí spraviť všetko pre to, aby sa mier vrátil do Európy, aby bolo rešpektované medzinárodné právo a vojnoví zločinci boli odsúdení a spravodlivo potrestaní. Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom a 78. výročia konca druhej svetovej vojny.

Ľudia podľa Remišovej verili, že hrôzy vojny sa už nikdy nemôžu zopakovať, no na území Ukrajiny je 15 mesiacov vojna, ktorej dôsledky pociťujú všetci. "Mnohí stále odmietajú prijať fakt, že z národa, ktorý nás v roku 1945 oslobodil od fašizmu a nacistov, je dnes agresor. Ruské okupačné vojská na Ukrajine bombardujú mestá a dediny, rabujú, zabíjajú ženy, deti a dopúšťajú sa najohavnejších vojnových zločinov," poukázala Remišová.

Tvrdí, že Rusko sa tiež vyhráža použitím jadrových zbraní a rozpútaním globálneho konfliktu. "Pre mier v Európe i vo svete je to extrémne nebezpečná situácia. (...) Mier agresora nie je mier, ale diktát," poznamenala šéfka Za ľudí. Slovensko podľa nej spolu so spojencami od začiatku stojí pri Ukrajincoch v ich boji za slobodu.