Maďarské fórum už zmenilo názov, je pripravené ďalej diskutovať

"Musíme viesť dialóg. Nie je to o tom, s kým sa ideme alebo nejdeme spájať. Je to o tom, aby sme začali spolupracovať," reagoval na otázky o prípadnej spolupráci s ďalšími subjektmi Simon. Podčiarkol, že o ďalšom postupe budú rokovať v rámci zoskupenia, ktoré už vytvorili. Macko doplnil, že už teraz tvoria jeden blok viacerých strán. Podľa jeho slov sú ďalej otvorení rokovať so všetkými, ktorí prechovávajú ich hodnoty a ciele.

Archívne video

V prípade, ak by z mimoparlamentnej Aliancie odišli niektoré osobnosti, Simon nevylúčil rokovania s nimi. Zdôraznil potrebu rovnakých hodnôt. Podotkol, že nechce prispievať k rozpadu Aliancie a nevie, či a kto všetko by z nej mohol odísť. Poukázal však na nezhody v jej vnútri a podčiarkol, že maďarská komunita nemôže stavať svoju budúcnosť na hádkach.

O spoločnej kandidátke Maďarské fórum pôvodne rokovalo s Alianciou. Jej republikové predsedníctvo v záujme vytvorenia spoločnej kandidátky odsúhlasilo aj rozšírenie názvu na Aliancia-Maďarské fórum. Napokon sa nedohodli. László Sólymos z platformy Most-Híd v rámci Aliancie presadzoval spoločný postup a odmietal byť na kandidátke s poslancom Györgyom Gyimesim. Ten by však mohol kandidovať za Alianciu zo 150. miesta, rokovania ešte neukončili. Aliancia si je vedomá toho, že by ju napokon mohli opustiť niektorí členovia.