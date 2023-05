Internet sa na novej šou poriadne zabáva: Sulík by sa dabingom rozhodne neuživil! Vládna ZOO dáva posledné zbohom

Galéria fotiek (16) Nový týždeň priniesol internetovým vtipkárom ďalšiu inšpiráciu: Na tomto sa Slováci najviac zabávali!

Zdroj: Facebook/ Zomri, Vivat Slovakia

BRATISLAVA – Richard Sulík dostal už v strede týždňa širokú verejnosť do kolien. Ľudí pobavil najmä amatérskym dabingom samého seba, či nenápadným promom svojej strany v televíznej šou Geissenovci na Slovensku. Aj keď sa im Sulíkovu televíznu nemotornosť podarilo vyšperkovať do závratných výšin, na konci týždňa už zrak internetových tvorcov ušiel k rozpadajúcej sa vláde Eduarda Hegera či potápajúcej sa lodi s názvom Demokrati. Tú zasiahla potopa a Vlčana s Káčerom by pred utopením nezachránila už ani Noemova archa.