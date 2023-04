Kontrolóri bijú na poplach: Na trhu máme nebezpečnú kozmetiku! Kompletný zoznam aj s FOTO

16. hlásenie č. A12/00735/23 názov: Vaniglia e Ambra Vellutante – sprchový gél značka: BOROTALCO typ výrobku/číslo výrobku: Bagno doccia výrobná dávka: 29403 čiarový kód: 8002410042283 krajina pôvodu: Taliansko výrobca: Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per Azioni, Via Baldanzese 177, 50041 Calenzano (FI), Taliansko výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené popis: 500 ml, sprchový gél/pena do kúpeľa s vôňou vanilky a ambry v plastovej fľaši, viď obrázky Galéria fotiek (25) Zdroj: ÚVZ SR