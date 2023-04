Aké počasie nás čaká cez víkend? Spadne NAJVIAC zrážok od začiatku roka, hrozia povodne!

BRATISLAVA - Rozsiahla tlaková níž Rudolf, ktorá sa z Talianska presunula nad Jadran a postúpila cez Balkán a Maďarsko na územie Slovenska priniesla rozsiahle zrážkové pole. Výdatný dážď by územie Slovenska mohol potrápiť až do nedele, kedy postupne tlaková níž začne slabnúť a sťahovať sa opäť smerom na juh k Alpám.

Výdatné zrážky zasahujú predovšetkým východné Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Česko a na našom území najmä západné Slovensko. Najviac zrážok stále čaká oblasť Malých Karpát, kde sa prejaví takzvaný náveterný efekt a spadnúť by mohlo až 80 mm zrážok. Do nedele by tak mohlo spadnúť 50 až 80 mm zrážok, čo je najviac od začiatku roka, informuje imeteo.sk.

Výrazný dážď bude pokračovať najmä na Záhorí a v Bratislave a ďalšie zrážkové vlny sa očakávajú v noci na sobotu a počas celého víkendu. V nedeľu by mal dážď zoslabnúť, informuje imeteo.sk. Na východnom Slovensku meteorológovia očakávajú iba 5 až 15 mm zrážok a na strednom Slovensku o čosi viac, 20 až 50 mm zrážok. V sobotu bude prevažne oblačno až zamračené, denné teploty budú dosahovať 10 až 15 stupňov Celzia. V nedeľu bude počasie o čosi lepšie, prevažne polooblačno až oblačno a denné teploty 13 až 18 stupňov Celzia, informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Aktuálne v západnej polovici Slovenska slabne jedno pásmo zrážok pomaly postupujúce na sever, no nebolo veľmi výrazné.... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Thursday, April 13, 2023

Daždivé jarné počasie môže spôsobiť aj značné problémy, najmä na vodných tokoch. Najviac zasiahnuté budú toky v oblasti Malých Karpát, ale stúpnuť môže aj hladina Dunaja. V Rakúsku a v Alpách očakávajú totižto rovnako daždivé počasie.