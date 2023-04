Zatočte s jarnou únavou a relaxujte na úrovni!

Cítite to? Hoci už sem – tam presiakne cez oblaky nejaký ten slnečný lúč a v kalendári je na mieste mesiaca štvorka, jar to vonku ešte príliš nepripomína. Ráno vstávate bez energie a prvé, čo vám napadne je jarná únava. Vravíme, môže byť!

Špecifikom obdobia, v ktorom sa všetko prebúdza k životu je aj pocit, že vy sa nejako k životu prebudiť neviete. Môže za to niekoľkomesačný nedostatok svetla, ktorý vedie k nedostatku vitamínu D. Nazýva sa aj vitamínom dobrej nálady, ktorej deficit môžete v týchto dňoch pociťovať intenzívnejšie. Vitamín D si nevieme vyrobiť sami. Syntetizuje sa z provitamínu D a v prípade, že ste nestrávili Vianoce v trópoch, je veľmi pravdepodobné, že jeho nedostatok začínate pociťovať. Zásoby z leta zvyknú vydržať v tele zhruba štyri mesiace, ktoré bolestivo vyexpirovali niekde na začiatku mrazivého januára. Syntézu vitamínu D totiž aktivuje práve UV žiarenie. Podobne sú na tom aj zásoby ostatných vitamínov – po zime, keď sme boli odkázaní na konzumáciu zväčša dovezených potravín, ktoré z destinácie pôvodu vyrazili smerom k nám ešte nezrelé, dá sa predpokladať, že ich nutričná hodnota bola neporovnateľná s úrodou z letnej záhrady.

Zatočte s jarnou únavou

To, čo všetko chýba už viete, poďme sa však povenovať tomu, čo by vašu náladu na jar mohlo dosť rapídne zdvihnúť. Pre mnohých ešte nie je jar úplne typickým časom, v ktorom sa vyberajú na dovolenku. Rozumieme, hlavná dovolenková sezóna začína v júni – ale za pokus by to stálo, nemyslíte? Neposielame vás na drahú exotickú dovolenku, po ktorej budete riešiť „jet lag“ ešte nasledujúci týždeň.

Chceme vás pozvať na miesto, ktoré dáte autom ani nie za hodinu z hlavného mesta. Z iných častí Slovenska sú Piešťany tiež čo by kameňom dohodil. Už tušíte? Prezradíme vám aj to, že práve na jar je piešťanský Kúpeľný ostrov jedným z najkrajších miest široko – ďaleko. Obrovský kúpeľný park sa hrdí množstvom prekrásnych stromov a už len pri vstupe doň sa budete cítiť ako v botanickej záhrade. V apríli okrem iných kvitnúcich stromov predvádzajú svoj malý zázrak ak magnólie, ktoré vytvárajú neopakovateľné voňavé scenérie. Každá z izieb štvorhivezdičkového hotela Esplanade má výhľad priamo do spomínaného parku a môžete si vybrať zo štandardných izieb alebo sa ubytovať v kompletne rekonštruovaných izbách typu Premium.

Rezervujte si jeden z atraktívnych pobytových balíčkov a spoznajte čaro piešťanského Kúpeľného ostrova. S partnerom alebo priateľmi sa ubytujte v hoteli Esplanade.

V objatí všetkej tej krásy vás privíta hotel Esplanade, ktorý je postavený vo vzdušnom škandinávskom štýle. Ubytujete sa v jednej z priestranných izieb a okamžite začnete cítiť, že tu vám bude dobre. Hotel je priamo prepojený s jedným z najväčších balneologických centier v strednej Európe s rozlohou 8000 m2. Trúfnete si už v apríli aj na vonkajší bazén? Na piešťanskom Kúpeľnom ostrove môžete na vlastnej koži vyskúšať účinky zázračnej piešťanskej vody a bahna. Keď chcete absolvovať spolu s liečebnou procedúrou aj výlet do secesie, určite by ste nemali opomenúť návštevu kúpeľného domu Irma, kde sa nachádza vychýrené Bahnisko a Zrkadlisko v kupolovitej budove s vitrážovou stenou.

O tom, že hotel Esplanade spĺňa tie najvyššie štandardy a inak, ako spokojní z neho neodídete svedčí aj fakt, že bol ocenený Golden MEETINGS STAR certifikátom za rok 2022. Zaradil sa tak medzi 10 najlepších kúpeľných hotelov, ktoré sa etablovali v hľadáčiku organizátorov podujatí a kongresov. Splnil 75 prísnych kritérií odborníkov fokusovaných práve na služby v hotelierstve – a verte, že si všímajú každučký detail. Keď si chcete doplniť vitamín D práve v kúpeľnom parku pri prechádzkach pod rozkvitnutými stromami alebo si dopriať dostatok oddychu a starostlivosti, ktorá vás nabije novou energiou, nezabudnite si rezervovať jarný pobyt v hoteli Esplanade.

V apríli navyše zažijete na Kúpeľnom ostrove a aj v priestoroch hotela Esplanade Dámsky víkend, so zaujímavými hosťami zo sveta šoubiznisu, originálne eventy viažuce sa s jarnými tradíciami, odborné besedy, prednášky či komentované vychádzky do okolia. Všetky potrebné informácie o rezerváciách, ubytovaní a možnostiach trávenia času na piešťanskom Kúpeľnom ostrove získate na www.ensanahotels.com /sk .

