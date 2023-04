Viete nosiť TOP trend sezóny?

Krásna a štýlová aktivistka, ktorá si len málokedy dáva day off od množstva svojich aktivít je povestná svojou schopnosťou kombinovať ultra drahé módne značky basic so športovými kúskami. Veľmi rada svoje outfity dopĺňa o lokálne značky a dizajnové vychytávky. Je označovaná aj za módneho chameleóna – na prehliadkových mólach ju väčšinou vídate oblečenú v priliehavých modeloch, ktoré zvýrazňujú jej postavu a v neuveriteľných kreáciách.

Street style diva

V súkromí sa oveľa radšej oblieka „streetovo“. To v plnej paráde predviedla aj na ostatnej návšteve krajiny, do ktorej siahajú jej korene – Poľska. Tam ju fotografi zachytili v kombinácii krátkej čokoládovohnedej bundy, v širokých nohaviciach šedo zelenej farby s čiernym opaskom a v bielom cropp tope. Doplnkom bol čierny šál so strapcami a celú túto pomerne jednoduchú, no úzky pás a ženské krivky zvýrazňujúcu kombináciu doplnila už spomínaným sezónnym trendom – bielymi teniskami na platforme. Presne také by ste si v tejto sezóne mali zaobstarať, keď chcete do jari vykročiť štýlovo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: CCC

Výhodou je ich absolútna univerzálnosť. Môžete ich kombinovať s akoukoľvek farbou oblečenia. Vyniknú pri úzkych nohaviciach, sadnú k širokým, bez obáv ustoja šaty aj sukne a absolútne trendy budú vyzerať aj s teplákovými súpravami, z ktorých ostatné módne sezóny sňali stigmu domáceho odevu a ovládli ulice v divokých aj jemných pastelových farbách.

Nielen pekná tvár...

Galéria fotiek (3) Zdroj: CCC

Emily Ratajkowski, jedno z najpríťažlivejších dievčat modelingového sveta sledované viac, ako 30 miliónmi folloverov na Instagrame sa nebojí rozprávať ani o dôležitých témach. Roky bojuje proti objektifikácii žien a jej odvaha a charizma dodáva odvahu mnohým ďalším. Autorka knihy My body Emily sa stala tvárou najnovšej kolekcie Jenny Fairy od CCC na sezónu jar a leto 2023 – kolekcie modelov, ktoré budú lichotiť a vyhovovať všetkým, ktorí majú radi pohodlnú, modernú a absolútne nekompromisne trendovú obuv a doplnky.

Na fotografiách z poľskej Varšavy je Emily zachytená práve v bielych teniskách z najnovšej kolekcie Jenny Fairy a doplnila ich netradične – kabelkou bagetového strihu s bižuterným detailom. Inšpirujte sa a zlaďte sa do blížiacej sa jari podobne, ako ona. Všetky modely z najnovšej kolekcie CCC nájdete na www.ccc.eu /sk , v kamenných obchodoch a nezabudnite ani na Klub CCC, vďaka ktorému si užijete množstvo ďalších atraktívnych výhod.

