Sezóna záhrad a pestovania je tu: Čo všetko treba urobiť po zime? RADÍME, na TOTO nezabudnite

BRATISLAVA - Studené dni končia, čoraz viac pribúda slnečných a teplých dní, a to znamená jedine - na záhrade treba začať so sezónnymi prácami. Záhradkári - či už amatérski alebo pokročilí, sa tak musia o záhradu začať starať. Prinášame niekoľko tipov, čo robiť po začiatku jari a v apríli, aby ste vašu záhradu využili naplno!

Jar klope na dvere, počasie je čoraz lepšie, aj keď sa tu raz za čas objavia aj "zlé" dni. To pre ľudí so záhradkou značí, že je čas začať sa o kúsok prírody starať. Gazdinky si do parenísk vysadili prvé sadeničky, domáci majstri pracujú vonku. Čo všetko je však potrebné v najbližších dňoch na to, aby sa záhrade darilo?

Archívne VIDEO Ručné kosenie Kopaneckých lúk v Slovenskom raji

1. Starostlivosť o trávnik

Trávnik po zime hrá všetkými možnými farbami, častokrát na pôde vidieť aj miesta, kde rastie mach. Je preto mimoriadne potrebné, aby sa majitelia záhrad postarali aj o túto časť záhrady. Prvým krokom je vybratie hnedých lístkov, ktoré berú trávniku živiny. Rovnako treba pôdu aj dostatočne prekypriť. Tento krok sa robí z dôvodu, aby sa k novým semiačkam dostalo viac kyslíka, no aj z dôvodu, aby sa zo zeme prebytočne nevyparovala vlhkosť a voda. Prekyprenie však rovnako zamedzí aj rast buriny. Dá sa to dosiahnuť viacerými spôsobmi - buď ručne pomocou rôzneho náradia, alebo vertikutátorom. Až následne sa odporúča s výsadbou nového trávnika. Na rôzne buriny či mach sú trhu prípravky, ktoré by mali zamedziť ich rastu.

AKO KOSIŤ TRÁVNIK? Dostal som otázku, ako treba správne kosiť trávnik, ako často, čím prihnojovať a ako polievať. Otázka... Posted by Rady do záhrady - prof. Ivan Hričovský on Wednesday, April 30, 2014

Treba mať však na pamäti, že trávnik by sa mal obhospodarovať až vtedy, keď nie je zamrznutý, pretože krehké steblá trávy sa môžu polámať, čo by po rozmrznutí spôsobilo žlté škvrny na trávniku. Až keď nie je zamrznutý sa môže trávnik pohrabať, prekultivovať a odstrániť z neho rôzne nečistoty. A čo sa týka prvého kosenia, to odborníci odporúčajú až vtedy, keď majú steblá aspoň 8 centimetrov, no malo by byť mierne, žiaden krátky strih.

2. Pareniská umiestnite na najsvetlejšie miesto na záhrade

Keďže prvé jarné slnečné lúče sú štrbavé a nezahrejú pôdu tak, ako by bolo potrebné, záhradkári využívajú na zasiatie semiačok pareniská. Medzi prvými sa môže siať šalát, reďkovka, hrach či jarná cibuľka. Avšak, zasiať sa môžu aj iné plodiny, ako paradajky, papriky. Existujú aj malé pareniská, ktoré sa môžu dať na parapetu okna a v nich vyklíčia sadeničky, ktoré už potom len zasadíme do zeme, keď bude správny čas. Zapamätať by sme si mali aj ľudové múdrosti a pranostiky. Napríklad, uhorky sa do jarka sadia na Marka, teda 25. apríla. Pór či pažítka by sa mali siať vtedy, keď je rozkvitnutý šafran, o týždeň neskôr by mala nasledovať aj mrkva či petržlen. Aby plodiny lepšie rástli, mali naše babičky rôzne "zlepšováky" - napríklad na pôdu, kde sa chystali zasiať reďkovku, dali trochu kuchynskej soli. Stvol paradajok zas postriekavali roztokom mlieka a vody, aby boli odolnejšie proti chorobám a krajšiu úrodu petržlenu docielil odvar z cibuľových šúp.

Galéria fotiek (5) Zdroj: ipark

3. Nezabudnite na ovocné stromy

Starostlivosť po zime si vyžadujú aj ovocné stromy. Dôkladné a správne orezanie zbaví dreviny prebytočných konárov, ale aj pomôže bohatšej úrode. Koncom marca sa zvyknú vysádzať marhule či broskyne, ktoré kvitnú skoro, v apríli napríklad orechy či brusnice. Dreviny sadené na jar však treba hlbšie orezať, ako tie na jeseň, dôležité však je, aby už nehrozili nočné mrazy. Najdôležitejším krokom je však odstránenie chorých a polámaných konárov. Zamerať sa však treba aj vetvičky, ktoré rastú príliš dohora a všetky výhonky z kmeňa, ktoré strom zbytočne oberajú o výživu. Dôležité je aj presvetlenie koruny, ktoré docieli, že plody budú mať dostatok svetla, ale aj zamedzí tvorenie rôznych chorôb. Vhodné je taktiež aplikovať insekticídny postrek proti škodcom.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

4. Využite moc kompostov

Na jar je dobré využiť kompost, ktorý sa nazbieral počas mesiacov v kompostéri. Živiny, ktoré v sebe ukrýva, potrebuje každý kút záhrady. Napríklad, pre rastliny a zeleninu rozhrabte kompost po povrchu a zapracujte do asi prvých 10 centimetrov pôdy. Kompost viete využiť aj okolo stromov, ktorý im po zime zabezpečí dostatočný príjem potrebných živín. Následne, keď použijete starý kompost, je čas založiť nový, kam viete dávať všetok organický odpad, ako sú šupy zo zeleniny, ohryzky, škrupinky z vajíčok, či pokosenú trávu, orezané kry a kvety.

Galéria fotiek (5) Zdroj: pixabay.com

Odborníci okrem toho ale odporúčajú inštalovať na záhrade aj sudy na zber dažďovej vody, ktorá je na polievanie rastlín najideálnejšia.

5. Skontrolujte si náradie

V neposlednom rade je dôležité skontrolovať si po zime záhradkárske náradie. Zabezpečíte si tak, že vás nič neprekvapí a pokazenú motyku či rýľ si viete ešte pred sezónou vymeniť za nový, prípadne ho opraviť. Náradie taktiež treba dôkladne vyčistiť a zbaviť pavučín a potenciálnych baktérií, ktoré sa môžu na nástrojoch nachádzať po jeseni. Spolu s náradím však treba myslieť aj na hnojivá či postreky - je vhodné spraviť si zásoby tých, ktoré budete v najbližšom období potrebovať. To isté platí aj pre semiačka a sadeničky rastlín a zeleniny či ovocia, ktoré chceme v blízkej dobe vysadiť.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Pozornosť by ste mali venovať aj kosačke, najmä tej benzínovej. Skontrolovať treba ostrosť nožov, vypustite starý benzín, vymeňte sviečky a nalejte nové palivo.