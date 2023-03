Minister Mikulec sa porušením zákona postaral o medzinárodnú hanbu! Šéf rezortu sa vyhovára, že ide len o uhol pohľadu

Archívne video:

Na rezorte vnútra malo podľa šéfa NBÚ Romana Konečného dochádzať k opakovanému porušovaniu zákona a výnimkou nemal byť ani sám minister vnútra Roman Mikulec. Podľa kontroly, ktorú NBÚ vykonávala ešte v priebehu minulého roka, mal šéf rezortu manipulovať s utajovanými informáciami, ku ktorým však nemal vykonanú potrebnú previerku. Predseda výboru na kontrolu činnosti NBÚ Martin Beluský v tejto súvislosti požiadal predsedu brannobezpečnostného výboru Juraja Krúpu (SaS) o zvolanie mimoriadneho zasadnutia. Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú vyzýva, aby zvážila ponechanie dočasne povereného ministra vnútra Mikulca vo funkcii. Podľa Mikulca však ide len o uhol pohľadu.

Mikulec sa vyhovára, o previerke nevedel ani Igor Matovič

Výhodou v tom byť členom vlády alebo poslancom národnej rady je možnosť oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. To však platí len v prípade, pokiaľ sa dané utajované skutočnosti týkajú len Slovenska. V prípade zahraničných utajovaných informácií, ktoré sa týkajú napríklad NATO či Európskej únie, majú zo štatútu svojej funkcie právo oboznamovať sa s nimi len traja najvyšší ústavní činitelia. Roman Mikulec však nie je prezidentom a ani predsedom vlády či parlamentu, tobôž nebol ani držiteľom špeciálneho certifikátu vydávaného NBÚ, ktorý by mu prístup k týmto informáciám povoľoval.

Mikulec sa mal podľa zistení NBÚ dopustiť porušenia zákona až 29- krát. V celej veci ho však nepriamo podporil predseda strany OĽaNO Igor Matovič. Podľa Matoviča to celé nemusela byť Mikulcova vina. „Keď mi prišli dokumenty, ktoré boli v nejakom stupni utajenia, ja som si ich nešiel brať do nejakej miestnosti. Vždy prišiel ten človek, ktorý mal na ministerstve na starosti utajené dokumenty, odovzdal mi ich: ‚Toto je pre Vás pán minister, toto mi prosím podpíšte,‘ čiže predpokladám, že rovnako to funguje aj na ministerstve vnútra,“ priblížil exminister financií. „Keď sa minister k niečomu dostal, tak nie na základe vlastnej vôle, ale na základe toho, že asi niekto zlyhal kto mu to dal,“ dodal.

Podľa TASR Mikulec v stanovisku uviedol, že zo zákona má možnosť sa o veciach v režime prísne tajné oboznamovať a že ide „o rovinu právneho výkladu a uchopenia uhlu pohľadu, či je do toho zahrnuté aj nahliadanie do dokumentov zo zahraničia“.

Strana Hlas vyhlásila loveckú sezónu, situáciu využívaju na Mikulcovo zosadenie z kresla

K výzve prezidentke na odvolanie Mikulca vzhľadom na informácie prezentované na výbore sa pridala aj mimoparlamentná strana Hlas-SD. "Medzi desiatky dôvodov, prečo by Roman Mikulec nemal byť ministrom vnútra, dnes pribudol ďalší a mimoriadne závažný. Z rokovania parlamentného výboru na kontrolu NBÚ dnes vyplynulo, že Mikulcov rezort 29-krát porušil zákon, keď neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia. K sérii domácich zlyhaní tak minister vnútra pridal ďalšiu medzinárodnú hanbu," uviedol nezaradený poslanec pôsobiaci v Hlase Matúš Šutaj Eštok.

"NBÚ bude v prípade postupovať podľa zákonov č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a zákonom č. 71/1967 o správnom konaní," reagoval Národný bezpečnostný úrad.