VIDEO Nový cyklomost cez Dunaj prinesie atrakcie pre turistov, hovorí starosta Dobrohošti. Čo všetko plánuje vybudovať?

„Keď som bol prvýkrát zvolený do funkcie, videl som na druhej strane nedokončený most, ktorý bol súčasťou vodného diela. Dlho sme váhali, ako ho využiť a z akých peňazí vôbec most postaviť. V roku 2010 sme išli do Maďarska a spýtali sa, či podporujú našu myšlienku na nový cyklomost,“ spomína Jozef Boráros. Bol rád, že v Maďarsku sa stretol len s pozitívnymi reakciami.

Galéria fotiek (2) Starosta obce Dobrohošť pred úradom

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vyše desať rokov trval projekt a sen sa stáva skutočnosťou. „Nový cyklomost bude unikátny. Medzi dvomi piliermi mosta bude vyhliadka, kde návštevníci môžu zastaviť, rozhliadnuť sa a obdivovať prírodu,“ hovorí pre topky.sk starosta Dobrohošti. Okrem toho pripravuje územný plán, aby sa v okolí mosta mohlo vybudovať cyklocentrum, hotel, reštaurácie a samozrejme aj detské ihrisko pre najmenších. Starosta verí, že cyklomost im prinesie viac turistov do regiónu.

Nový cyklomost bude stáť viac ako 10 miliónov Eur a napojí sa na transeurópsku cyklistickú sieť EuroVelo 6, ktorá pozostáva z viac ako 45-tisíc kilometrov cyklistických trás. Celková dĺžka stavby je 2,5 kilometra.