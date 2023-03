Veľký prelom na trhu s palivami: Slovnaft spúšťa výrobu z vlastnej ropy! Pomôcť má aj pri zvládaní ruských sankcií

BRATISLAVA – Bratislavská rafinéria Slovnaft, ktorá je členom nadnárodnej Skupiny MOL ohlásila prelomový pokrok. Už onedlho by sme na trhu mohli nakupovať naftu, ktorú táto spoločnosť vyrobila vôbec po prvýkrát z vlastnej ropy. Podľa Slovnaftu aj Skupiny MOL ide o prelom, ktorý by znamenal väčšiu flexibilitu a odolnosť aj po zavedení sankcií na ruské tovary.

Do rafinérie Slovnaft smeruje ľahká ropa Azeri z Azerbajdžanu, ktorá bola vyťažená na ropnom poli Azeri-Chirag-Gunashli (ACG), kde je Skupina MOL najväčším akcionárom. Neuveriteľných 90 000 top ropy bolo po dovoze loďou do terminálu v chorvátskom Omišalji prepravených do ropovodu Adria, cez ktorý by už celá zásielka mala smerovať priamo do rafinérie na spracovanie ropy Slovnaft. Tá by sa mala v našom hlavnom meste začať spracovávať už v apríli.

Galéria fotiek (4) Slovnaft začal s dovozom vlastnej ropy vyťaženej v Azerbajdžane

Zdroj: Skupina MOL - Slovnaft

„Je to historický míľnik, nakoľko ide o druh ropy, s ktorou získame úplne nové skúsenosti na našej ceste k vyššej pružnosti v oblasti spracovania rôznych typov rôp," uviedol k príchodu enormného množstva ropy výkonný riaditeľ rafinérie Slovnaft Marek Senkovič.

Dodávka ropy je aj pomocou pri zvládaní sankcií

Generálny riaditeľ uviedol, že diverzifikácia dodávok ropy neruského pôvodu pomáha rafinérii zaistiť aj najvýhodnejší pomer zmesí pre existujúcu technológiu a súčasne zabezpečuje plynulú produkciu palív. „Táto zásielka ľahkej ropy Azeri je pre nás mimoriadna, pretože dokazuje našu schopnosť znížiť závislosť od tradičných zdrojov ropy a stať sa flexibilnejšími. Znamená to pre nás aj novú príležitosť pokryť celý hodnotový reťazec z našej produkcie, od vrtu až po nádrže áut, čo je vždy veľký úspech,“ priblížil generálny riaditeľ.